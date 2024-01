“Herdeiro do Império” conta a história de uma paixão proibida em meio a rivalidade de duas famílias no cenário do jogo do bicho no Rio de Janeiro

Livro da best-seller Jussara Leal possui elementos de “Romeu e Julieta”, de Shakespeare

A escritora best-seller da Amazon com mais de 150 milhões de leituras na plataforma, Jussara Leal, publicou recentemente, pela Qualis Editora, o livro “Herdeiro do Império”, que, com a mesma intensidade e rivalidade de Romeu e Julieta, conta uma história eletrizante que se aprofunda nos obscuros acontecimentos da máfia do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

“Ela veio para mudar tudo e para desviar meus pensamentos de vingança. Veio e insiste em estar dizendo a verdade, que foge de tudo que meu pai me fez acreditar. Enquanto me afogo nas dúvidas, mergulho nela profundamente, ignorando o fato de que é filha do inimigo e me deixando consumir a cada respiração. Houve um tempo em que acreditei ser fácil viver sem amor e difícil viver sem o ódio. E então tudo mudou” (Herdeiro do Império, p. 12)

O livro que é considerado um dark romance, quebra os clichês atrelados às máfias europeias e asiáticas, a partir da apresentação dos personagens Bruno Negão e Maia Galina, herdeiros de famílias rivais que lideram o submundo dos jogos de apostas ilegais no Brasil. No entanto, essa rivalidade é posta à prova, após os herdeiros terem seus destinos cruzados em um camarote no Carnaval, e sem saber quem são, se apaixonarem avassaladoramente e terem que enfrentarem a proibição dela, por ser perigosa para os dois.

Com a presença de segredos e traições no livro, a história escrita por Jussara Leal possui uma trama enemies to lovers (inimigos para amantes) bem fundamentada, contendo muitas cenas de ação, perseguições e hots sensuais. No livro, como a narração é feita a partir das perspectivas dos protagonistas Bruno e Maia, o leitor é inserido na vivência da emocionante trajetória de dois herdeiros destinados a encarar desafios que ultrapassarão os limites da legalidade, da família e do coração.

“Herdeiro do Império” além das rivalidades familiares, amor proibido, redenção e vingança que se unem de formas impressionantes, também aborda o fator do machismo estrutural brasileiro ao retratar como as mulheres ainda são subestimadas no mundo dos negócios, sobretudo, quando os homens em posições de poder buscam oprimir a competência feminina.