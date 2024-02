Henry Freitas anuncia gravação de DVD em Fortaleza após sucesso no carnaval e Top 10 do Spotify Brasil

A música “Tem Café” já acumula 25 milhões de streams no Spotify e 7 milhões de visualizações no YouTube

Músicas inéditas e regravações de grandes sucessos que marcaram a trajetória de Henry Freitas estarão no DVD. O anúncio do projeto vem no encalço de Henry Freitas durante o Carnaval, onde sua música “Tem Café” conquistou o coração do público e atingiu a 9ª posição no Top 50 Brasil do Spotify. Realizando três shows em um único dia, o forrozeiro provou que sua energia contagiante e estilo autêntico estão conquistando o país.

O lançamento “Tudo Vira Terapia” promete ser um marco na carreira de Henry, que também alcançou a 54ª posição entre os artistas mais ouvidos do país durante o Carnaval na plataforma de streaming.

“O DVD será lindo e estou muito orgulhoso de onde cheguei, mas com certeza não para por aqui, quero levar minha música para todo mundo curtir e cantar”, afirmou Henry Freitas, revelando sua ambição de consolidar ainda mais sua presença no cenário musical brasileiro.

O sucesso de “Tem Café” não se limita apenas ao Carnaval. A música acumula 25 milhões de streams no Spotify e 7 milhões de visualizações no YouTube. Além disso, Henry Freitas conquistou o topo do ranking Viral Brasil, a 13ª posição no ranking Viral Global e a 82ª posição no Top 200 Brasil em 2023.

Em fevereiro, o cantor revela que está cumprindo uma intensa agenda de apresentações, com 30 shows espalhados pelo Brasil. Segundo o artista, o carinho dos fãs e a receptividade calorosa do público são combustíveis adicionais.