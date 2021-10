Empresário Henrique Miguel indica 6 filmes sobre finanças

O empresário Henrique Miguel traz dicas de longas que trazem lições sobre finanças pessoais e desafios do mercado financeiro

O mundo das finanças não precisa ser chato ou complicado. Prova disso é que existem diversos filmes que trazem lições sobre finanças pessoais e desafios do mundo financeiro para te inspirar. O empresário do mercado financeiro, Henrique Miguel separou 6 dicas imperdíveis. Confira a seguir!



O lobo de Wall Street – The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 2013)

Durante seis meses, Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) trabalhou duro em uma corretora de Wall Street. Quando finalmente consegue ser contratado como corretor, acontece o Black Monday, que faz com que as bolsas de vários países caiam repentinamente. Sem emprego e bastante ambicioso, ele acaba trabalhando para uma empresa de fundo de quintal que lida com papéis de baixo valor. É lá que Belfort tem a ideia de montar uma empresa focada neste tipo de negócio. Assim, ele e seus amigos enriquecem, ao mesmo tempo que passam a levar uma vida dedicada ao prazer.

Dinheiro, pra que dinheiro? – Money For Nothing (Ramon Menendez, 1993)

Quando Joey Coyle (John Cusack), um homem desempregado, acha 1,2 milhões de dólares, sua primeira reação é pegar a maleta e sair correndo. Ele pede conselhos à namorada Monica (Debi Mazar), que trabalha com investimentos, mas, enquanto Joey faz planos para deixar o país, um detetive está cada vez mais perto de encontrá-lo e recuperar a grana.

Fome de Poder – The Founder (John Lee Hancock, 2016)

Conta a história da ascensão do McDonald’s, a maior rede de fast foods do mundo. Após notar uma demanda de consumo sem precedentes, o vendedor Ray Kroc (Michael Keaton) adquire uma participação nos negócios da lanchonete dos irmãos Richard e Maurice McDonald no sul da Califórnia e, pouco a pouco, elimina os dois da rede e transforma a marca em um gigantesco império alimentício.

Capitalismo: uma história de amor – Capitalism: A Love Story (Michael Moore, 2009)

O documentarista Michael Moore apresenta uma análise de como o capitalismo corrompeu os ideais de liberdade previstos na Constituição dos Estados Unidos. Segundo sua análise, o sistema visa gerar lucros cada vez maiores para um grupo seleto da sociedade, enquanto a maioria perde cada vez mais direitos.

Steve Jobs (Danny Boyle, 2015)

O filme ilustra a vida do inventor e empresário Steve Jobs, que comandou a Apple por décadas. O roteiro conta com os principais três acontecimentos de sua vida empresarial: o lançamento do computador Macintosh, a criação da empresa NeXT e seu grande retorno com o lançamento do iPod. Nesta biografia, além dos dramas nos negócios estarem expostos, sua vida familiar também foi contada.

À procura da felicidade – The Pursuit of Happyness (Gabriele Muccino, 2007)

Mais um longa inspirado em histórias reais, desta vez, a do empreendedor Chris Gardner, um ex-vendedor de São Francisco, Califórnia, interpretado por Will Smith. Gardner se vê no “fundo do poço” ao perder esposa, emprego, carro, casa e suas últimas economias. Ao lado do filho Christopher, de apenas cinco anos, Chris recomeça a vida sem dinheiro para necessidades básicas. Ele decide arrumar um estágio não-remunerado com a esperança de um dia dar um futuro digno ao filho e retomar as finanças de uma maneira estruturada.

