Henrique Fogaça estrela nova campanha de Casillero del Diablo

Chef foi escolhido pela semelhança entre sua personalidade e identidade da marca

Casillero del Diablo, pertencente ao grupo chileno Concha y Toro e segunda marca de vinhos mais poderosa do mundo, convidou um chef que tem tudo a ver com a marca para estrelar sua nova campanha – o chef que ficou conhecido nacionalmente pelo reality show Master Chef, Henrique Fogaça. Segundo Pietro Capuzzi, head de marketing da Concha y Toro Brasil, Fogaça é naturalmente aquilo que o vinho representa: tem personalidade marcante, forte a autêntica.

Com filme assinado pela Mulenlowe e produzido pela Real Filmes, a campanha, disponível nas plataformas digitais, une dois nomes lendários da gastronomia e do vinho e apresenta o Chef Fogaça contando a lenda do fundador da marca, Don Melchor, e como o boato que ele mesmo espalhou protegeu sua adega e se tornou um rótulo que, cem anos depois, chegou ao patamar de reconhecimento mundial.

Além do filme, também foram produzidos uma série de conteúdos e ações que se estendem durante todo o calendário da campanha, que começa a ser veiculada no próximo Dia dos Namorados

Além do filme, também foram produzidos uma série de conteúdos e ações que se estendem durante todo o calendário da campanha, que começa a ser veiculada no próximo Dia dos Namorados, com um box elaborado para a data e menu assinado pelo Sal Gastronomia, do Chef Henrique Fogaça. Para o Dia dos Pais, o box conta com um presente personalizado, harmonizações com receitas exclusivas, música e muito vinho.

