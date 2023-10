Hemmer reforça sua origem alemã na Oktoberfest 2023

A marca blumenauense marca presença mais na 38ª edição da festa alemã

A Hemmer, marca tradicional e regional de Blumenau, Santa Catarina, está celebrando sua participação como patrocinadora oficial da Oktoberfest 2023, a maior festa alemã das Américas. Com uma história que remonta a mais de cem anos, a Hemmer é conhecida por seus molhos e conservas, que são fundamentais na gastronomia típica alemã servida na festa.

A Oktoberfest, que acontece em Blumenau, chega à sua 38ª edição, após um breve adiamento devido a fortes chuvas na região. A festa é uma celebração das tradições germânicas, incluindo culinária, cenografia, bebidas e desfiles. A Hemmer, com seu compromisso de manter a essência tradicional, se encaixa perfeitamente nesse contexto.

Este ano, a marca Hemmer também apresenta um camarote exclusivo para convidados na Oktoberfest. O espaço oferecerá chopp, comidas típicas da festa acompanhadas dos produtos Hemmer, área de descanso e um ambiente instagramável para fotos.

A história da Hemmer começou em 1915, quando Heinrich Hemmer começou a elaborar e comercializar o sauerkraut, uma iguaria da culinária alemã. Desde então, a marca se tornou uma das indústrias mais antigas do Brasil no ramo de alimentos em conserva. Mesmo após ser adquirida pela Kraft Heinz, a Hemmer manteve sua essência tradicional e agora apresenta o novo conceito “Hmm é Hemmer.”

Luana Sá, Gerente de Marketing da Hemmer, expressou a importância dessa campanha nacional, afirmando: “A marca Hemmer nasceu com as tradições locais de Blumenau, e nada mais justo do que lançar a nossa primeira grande campanha nessa grande festa que é a Oktoberfest – mantendo a essência tradicional da marca e evoluindo para conquistar todo o Brasil.”

A Oktoberfest 2023 estava originalmente programada para ocorrer de 4 a 22 de outubro, mas devido às condições climáticas adversas, o início foi adiado para o dia 11 de outubro. Blumenau agora abre suas portas para celebrar as tradições germânicas e proporcionar aos visitantes uma experiência autêntica da cultura alemã. A Hemmer, como patrocinadora oficial, desempenha um papel fundamental nessa celebração, realçando a essência tradicional e o sabor alemão que a festa representa.