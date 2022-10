Heloisa Tolipan: “o salto quinze quebra, o all star nunca”

A frase icônica da formadora de opinião aponta para personalidade e autenticidade no mundo da moda

Se você acompanha o mundo dos famosos, certamente já ouviu falar da loira Heloisa Tolipan. De nome forte e personalidade ainda mais, ela lançou uma frase marcante, ainda no último mês, durante um evento da Arezzo: “o salto 15 quebra, o all star nunca”.

Se você acompanha o mundo dos famosos, certamente já ouviu falar da loira Heloisa Tolipan

No fim de setembro, ela deu uma breve entrevista ao influenciador digital, Duh Marinho durante a celebração dos 50 anos da Arezzo, no Copacabana Pallace, no Rio de Janeiro. O entrevistador mesmo aponta que acabava de ouvir uma frase icônica de Heloísa. Ela então ressalta que o salto 15, embora belíssimo e célebre quebra. Entretanto, o all star, nunca.

Heloisa Tolipan é jornalista e forte formadora de opinião, é criadora e principal responsável do site que carrega o seu nome. A poderosa conta ainda com nada mais, nada menos que trinta anos de Jornal do Brasil. Seu principal foco é entretenimento, trazendo para perto do público o mundo dos famosos.

Heloisa Tolipan é jornalista e forte formadora de opinião, é criadora e principal responsável do site que carrega o seu nome

Nascida no Rio de Janeiro, ela ama a região serrana, principalmente aos finais de semana. Coleciona mais de 30 mil seguidores somente no Instagram. Em seu currículo, também está um Prêmio Esso, a coração do jornalismo brasileiro. Além disso, ela também foi idealizadora e Publisher da Revista Glam de moda e comportamento com mais de 100 mil exemplares encartados no Jornal do Brasil.