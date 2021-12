Aclamados DJs da Alemanha, Hell e Phonique agitam réveillon na Amazônia

O evento terá mais de 30 DJs nacionais e internacionais em um evento inédito no Estado que terá grande estrutura de som, iluminação e decoração

Com mais de 40 anos de carreira e considerado uma lenda da música eletrônica no mundo, o DJ alemão Hell estará em Manaus para celebrar o réveillon da festa Maomoon, no dia 31 de dezembro, a partir das 20h, no hotel Tiwa Amazonas Eco Resort, às margens do rio Negro.

Além dele, o evento terá mais de 30 DJs nacionais e internacionais em um evento inédito no Estado que terá grande estrutura de som, iluminação e decoração. Os ingressos estão à venda pelo Sympla (https://bit.ly/3xFKDSW).



Com mais de 40 anos de carreira e considerado uma lenda da música eletrônica no mundo, o DJ alemão Hell estará em Manaus para celebrar o réveillon da festa Maomoon, no dia 31 de dezembro, a partir das 20h, no hotel Tiwa Amazonas Eco Resort, às margens do rio Negro

A festa seguirá todos os protocolos de prevenção contra Covid-19, com público reduzido a 50% da capacidade do local, obrigatoriedade do uso de máscara e da apresentação da carteira de vacina com as duas ou dose única ou o exame negativo da doença de até 48 horas.

DJ Hell

Hell é um fenômeno da e-music, um dos precursores do techno na Alemanha e produtor de muitos hits por meio da sua gravadora, a famosa Gigolo Records que foi responsável pela carreira de nomes emblemáticos como Jeff Mills, Dave Clarke, Tiga, Vitalic, Bobby Konders, Miss Kittin e Laurent Garner.

A festa seguirá todos os protocolos de prevenção contra Covid-19, com público reduzido a 50% da capacidade do local, obrigatoriedade do uso de máscara e da apresentação da carteira de vacina com as duas ou dose única ou o exame negativo da doença de até 48 horas

Quem também vai dividir o protagonismo internacional da festa de réveillon Maomoon é o aclamado DJ Phonique, responsável por mais de 100 remixes de sucessos e dos hinos “The Red Dress” e “For the Time Being”. Entre os inúmeros prêmios que ele já ganhou, vale destaque como Melhor Artista Internacional de Deep House pelo Ibiza DJ Awards (2008 e 2010), e pelo Beatport Music Awards (2010). Além disso, Phonique tem números expressivos no Youtube como o seu hit “Feel What You Want”, que já ultrapassou 20 milhões de visualizações.