Helio de la Peña Ilumina o Teatro de Águas Claras com ‘Preto de Neve’, comédia que promete noites de risadas e reflexões no Distrito Federal

Nesta sexta-feira, 1º de março, o Distrito Federal será palco de um evento imperdível para os amantes da comédia. Helio de la Peña, renomado humorista brasileiro, apresentará seu espetáculo “Preto de Neve” no Teatro de Águas Claras, prometendo uma noite de muitas risadas e reflexões.

Conhecido por sua inteligência cômica e capacidade de tecer humor com críticas sociais afiadas, Helio promete não só entreter, mas também provocar pensamentos em seu público. A comédia, que se destaca pela interação constante com a plateia, oferece um olhar íntimo sobre as diversas facetas do artista. Desde suas origens no subúrbio carioca da Vila da Penha até suas experiências nos círculos elitizados, onde muitas vezes se encontrou como o único negro do salão.

Autodenominado “Mogli, o menino preto”, Helio utiliza sua vivência para explorar temas de raça, inclusão e as peculiaridades do dia a dia de uma forma leve, porém impactante. Seja brincando sobre ser o único proprietário negro em um condomínio no Leblon ou refletindo sobre sua longa carreira na televisão brasileira, seu humor aguçado promete conquistar todos.

O espetáculo também aborda o fim do icônico programa “Casseta & Planeta, Urgente!”, as viagens internacionais de trabalho e as férias em família, culminando em histórias hilárias de uma desastrosa experiência em uma estação de esqui. A partir dessas memórias, Helio constrói o set que dá nome ao show, brincando com a ideia de que “preto e neve não combinam” e garantindo uma noite de descontração e muitas gargalhadas.

Não perca a oportunidade de assistir a um dos maiores nomes da comédia nacional em ação. “Preto de Neve” é mais do que um show de comédia; é um convite para rir, refletir e se conectar através das histó

rias de vida compartilhadas por Helio de la Peña. Garanta seu lugar no Teatro de Águas Claras e prepare-se para uma noite inesquecível.

Os ingressos para o espetáculo custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos através do link aqui.

SERVIÇO

Show: Helio de la Peña em “Preto de Neve”

Local: Teatro de Águas Claras

Horário: 21h00