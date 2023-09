Heineken, Nissin e Abix recebem prêmio The Town por atitudes sustentáveis

Avaliada pela empresa Deloitte, a premiação integra o compromisso com o pilar “Por Um Mundo Melhor” e visa estimular iniciativas que fomentem boas práticas sociais, econômicas e ambientais

O The Town, evento de entretenimento idealizado pelos criadores do icônico Rock in Rio, celebrou o compromisso com a sustentabilidade ao premiar as marcas Heineken, Nissin e Abix com o prestigioso “The Town Atitude Sustentável”. Avaliadas pela renomada empresa Deloitte, essas marcas se destacaram por suas notáveis iniciativas que promovem boas práticas sociais, econômicas e ambientais.

Eduardo Picarelli, Diretor de Unidade de Negócios da Heineken

O pilar “Por Um Mundo Melhor”, que teve origem no Rock in Rio e foi adotado pelo The Town, representa um compromisso firme com a construção de um futuro mais sustentável. Roberto Medina, fundador da empresa Rock World e responsável por ambos os festivais, destacou a importância desse compromisso, afirmando que a música e o entretenimento têm o poder de impulsionar impactos positivos na sociedade.

The Town Atitude Sustentável

Heineken, na categoria de Patrocinadores, recebeu reconhecimento por sua contribuição para a sustentabilidade no evento. A empresa investiu na inclusão de acessibilidade em suas ativações e na adoção de energia renovável em sua produção. Eduardo Picarelli, Diretor de Unidade de Negócios da Heineken, enfatizou o impacto positivo dessas medidas, especialmente a utilização de energia renovável no Autódromo de Interlagos.

A Nissin, conhecida por seus produtos alimentícios, foi premiada pelo compromisso com a inclusão, com um número significativo de pessoas com deficiência (PCDs) e mulheres em cargos de liderança. Além disso, a marca demonstrou eficiência na gestão de resíduos e na eficiência energética em sua produção.

Na categoria de Operadores, Fornecedores e Parceiros, a Abix foi reconhecida por seu papel na formação e capacitação de operadores, na gestão de resíduos e na promoção de segurança no trabalho.

O “Por Um Mundo Melhor” não é apenas um lema, mas uma filosofia de longa data que norteia os festivais organizados pela Rock World. Desde a compensação da Pegada de Carbono até a certificação de Eventos Sustentáveis ISO 20121, a empresa tem se esforçado para promover a sustentabilidade em todos os aspectos.

Além disso, o Rock in Rio lançou o projeto Amazonia Live, plantando milhões de árvores e apoiando a restauração de áreas na região do Rio Xingu. O compromisso com a sustentabilidade é evidente em metas ambiciosas para 2030, que incluem capacitar 100 mil pessoas, eliminar o descarte de lixo em aterros e garantir um ambiente inclusivo e seguro para todos os envolvidos na construção da Cidade do Rock.

A plataforma “Por Um Mundo Melhor” não se limita aos festivais, estendendo-se a ações globais que incluem a construção de escolas e centros de saúde em locais carentes e iniciativas como a instalação de painéis solares em escolas públicas em Portugal.

Com o novo festival The Town, a sustentabilidade continua sendo uma prioridade, refletindo uma visão de um mundo melhor que transcende fronteiras e gera impacto positivo onde quer que a música e o entretenimento alcancem.