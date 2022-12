Iniciativa engloba projetos como o de distribuição de energia renovável para bares e residências, que soma mais de 11 mil adesões em 2022; campanha comemorativa aponta os próximos passos

Heineken Green Your City celebra o primeiro ano da plataforma de cultura e sustentabilidade

Green Your City & Programa Heineken Energia Verde

A plataforma Green Your City, da Heineken®️, contabiliza resultados positivos e continua promovendo um grande movimento de práticas mais sustentáveis nos processos internos e externos da marca. Para celebrar o primeiro ano da iniciativa e os resultados alcançados, a Heineken®️ lança a campanha “Um Ano Criando Juntos os Próximos Anos”. Desenvolvidas pela Agência Le Pub, as mensagens repercutem legados importantes como a entrega da primeira microfloresta urbana, a instalação de placas solares e o número de residências e bares abastecidos por energia renovável. Além da campanha digital, que se desdobra ao longo deste mês, a estratégia criativa foi materializada também em peças OOH, que serão veiculadas no dia 15 de dezembro em pontos de ônibus, relógios e estações de metrô. Clique aqui para ver a campanha.

Ainda dentro das comemorações, a Heineken®️ vai estender a ação inovadora que desenvolveu outdoors formados por painéis solares e instalar a estrutura no Bar AMATA, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Em setembro deste ano, a Heineken®️ montou painéis solares em um outdoor conectado ao Brewteco, famoso bar carioca localizado na Gávea.

Criada para abrigar projetos nas áreas de sustentabilidade e cultura, a plataforma Green Your City possui compromissos que envolvem os pilares de cidades mais sustentáveis, economia circular e consumo responsável, e engloba as quatro grandes metas de sustentabilidade da marca até 2030:



Energia Renovável: 50% dos pontos de venda de Heineken em 19 capitais terão energia renovável até 2030. A marca atua como ponte e multiplicadora na conversão para fontes sustentáveis de energia;

Circularidade: 80% das embalagens de vidro da Heineken®️ serão circulares até 2030. Implantar um sistema de economia circular para as embalagens, principalmente para as garrafas long necks, é um compromisso prioritário para a marca;

Microflorestas: Em parceria com o projeto Floresta de Bolso, a Heineken®️ vai implantar microflorestas urbanas em 19 capitais do país até 2030. Os bolsões verdes vão colaborar para a melhora de qualidade do ar, manutenção do clima, controle de enchentes e regeneração do bioma original;



Consumo Responsável: Desde 2010 a Heineken®️ investe 10% de toda sua verba de marketing em ações de consumo responsável. O lançamento de Heineken 0.0 representa um forte incentivo para essa mudança de comportamentos. E, até 2030, os esforços serão multiplicados para que nenhum consumidor assuma a direção de um carro após ingerir uma Heineken.

Em 2022, a Heineken®️ contabilizou importantes avanços nessas metas:

Energia Renovável: Mais de 11 mil novos contratos do Programa Heineken Energia Verde assinados em 2022, sendo 2 mil estabelecimentos parceiros e 9 mil residências;

Circularidade: 36% de embalagens de vidro circulares em 2022;

Microflorestas: Implantação da primeira microfloresta urbana, dentro do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro;

Consumo Responsável: Fortalecimento do posicionamento de 0.0, contribuindo para mudança de comportamento.

A Plataforma Green Your City com o Programa Heineken Energia Verde visa facilitar o acesso à energia renovável a todo o Brasil. A iniciativa ganhou força, incentivando as pessoas a repensarem as formas de consumo, incluindo o uso de energia elétrica dentro de casa. Além da conscientização, a ação beneficia os participantes com descontos diretos na conta de energia.

O projeto é operacionalizado em parceria com geradores regionais de energia renovável certificada e a disponibilidade do serviço acontece de forma gradual no país. A primeira etapa, ainda em 2021, foi voltada para bares e restaurantes parceiros. Até o momento, dois mil estabelecimentos parceiros aderiram ao programa em todo o país.