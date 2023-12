Heineken e SOS Mata Atlântica Unem Forças: Edital de até R$100 mil para Projetos de Despoluição do Rio Pinheiros

Iniciativa Floating Bar impulsiona ação conjunta para revitalizar a bacia hidrográfica

No último dia 8 de dezembro, a Fundação SOS Mata Atlântica e a Heineken anunciaram um edital conjunto voltado para projetos que visam melhorar a bacia hidrográfica do rio Pinheiros e suas áreas adjacentes, na cidade de São Paulo.

O edital, fruto da parceria bem-sucedida entre a SOS Mata Atlântica e a Heineken, através do projeto Floating Bar, busca selecionar entre cinco e dez iniciativas conectadas ao rio. Os projetos podem ser divididos em duas categorias: soluções baseadas na natureza, focadas em intervenções locais para a melhoria da qualidade da água, e ações de mobilização, engajamento, educação ambiental, artes e conhecimentos, que ampliem a conscientização e engajamento da comunidade com a recuperação dos rios. Os escolhidos receberão apoio financeiro que varia entre 50 mil e 100 mil reais.

O comitê responsável pela seleção é composto por representantes da Heineken, SOS Mata Atlântica, SABESP e do Pacto Global. Serão priorizados projetos alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 06 – Água Potável e Saneamento e ODS 14 – Vida na Água. Organizações da Sociedade Civil e micro e pequenas empresas sem vínculos governamentais são elegíveis como proponentes.

O rio Pinheiros, integrante da bacia do Alto Tietê, tem passado por um significativo processo de despoluição nos últimos anos. O êxito do projeto Floating Bar, uma iniciativa temporária que converteu seu lucro para este edital, ilustra o potencial da área e o interesse da população na revitalização do rio. Localizado na região do Parque Bruno Covas, o Floating Bar faz parte da plataforma Green Your City da Heineken, lançada em 2021, que engloba diversas iniciativas voltadas para cultura e sustentabilidade. O bar tem como objetivo provocar reflexões sobre a ocupação dos espaços urbanos e transformar a relação da sociedade com a cidade.

O edital representa mais um passo significativo na parceria entre a Heineken e a SOS Mata Atlântica, reforçando o compromisso de ambas as instituições com a sustentabilidade e a preservação ambiental, ao mesmo tempo em que promove a participação ativa da comunidade na construção de um futuro mais verde para São Paulo.

As inscrições poderão ser realizadas até 31 de janeiro de 2024. O edital com todas as informações está disponível no site da SOS Mata Atlântica, aqui.