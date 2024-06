Heineken e Chico Felitti revelam histórias inspiradoras de fãs da UEFA Champions League

A Heineken®️, patrocinadora oficial da UEFA Champions League pelo 18º ano consecutivo, deu mais um passo significativo em sua campanha para se conectar com os aficionados por futebol. Em uma parceria inédita com o jornalista e podcaster Chico Felitti, conhecido por suas narrativas envolventes, a marca apresenta uma série de episódios que trazem à tona histórias emocionantes de fãs brasileiros da UEFA Champions League.

Em parceria inédita, Chico Felitti compartilha histórias que mostram a força do amor pelo futebol europeu

Chico Felitti, com sua habilidade inata de contar histórias, publicou três relatos tocantes em seu Instagram na última sexta-feira (31), em colaboração com a Heineken®️. Cada história revela a profundidade da paixão pelo futebol europeu e como essa paixão impacta a vida dos torcedores.

Série de episódios no Instagram destaca a devoção de fãs que vivem intensamente a competição europeia

A primeira história é de Rafael Rocha, um paulistano que cresceu em uma família de são-paulinos. Após um trauma na infância que o afastou do futebol, Rafael reencontrou sua paixão pelo esporte assistindo aos jogos do Campeonato Inglês. A identificação com o Chelsea foi tão forte que o levou a viajar para a Inglaterra, onde viu de perto ídolos como David Luiz e Willian. Inspirado por essa experiência, Rafael decidiu seguir carreira como jornalista esportivo. Sua história é um testemunho de como o futebol pode transformar vidas.

Em seguida, foi a vez do casal Dayani e Carol compartilhar sua jornada. Carol sempre foi apaixonada por futebol, enquanto Dayani, em sua infância, preferia fugir das aulas de catecismo para jogar bola na escola. Este ano, o casal realizou o sonho de acompanhar juntas a final da UEFA Champions League no estádio, um marco em suas vidas que consolidou ainda mais o amor pelo esporte.

A última história apresentada é a de Hendryl Freitas e sua irmã Elisangela. Hendryl, fã do Liverpool desde criança, enfrentou a leucemia e a perda da visão. Com o apoio incondicional de Elisangela, ele superou a doença e juntos agora planejam assistir a um jogo da Champions League. Esta narrativa destaca a força dos laços familiares e o poder do esporte como motivação.

Lucas Pires, gerente de marketing da Heineken no Brasil, explica: “A partir dessa campanha, Heineken busca abraçar e ressignificar a definição de um verdadeiro fã de futebol. Queremos contar e valorizar as histórias dos fanáticos e o que eles fazem para conseguir acompanhar a UEFA Champions League aqui no Brasil, celebrando com a nossa Heineken esse grupo de pessoas que curtem e acompanham essa competição incrível.”

Essa iniciativa da Heineken®️, em parceria com Chico Felitti, não apenas fortalece a conexão da marca com os torcedores brasileiros, mas também celebra a paixão e a resiliência dos fãs da UEFA Champions League. As histórias compartilhadas são um lembrete poderoso de como o futebol pode inspirar, unir e transformar vidas.