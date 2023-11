Heineken®️ homenageia Ayrton Senna em ativação exclusiva no GP São Paulo

A marca de cerveja, patrocinadora global da F1®️, apresentou uma exposição sobre o ídolo brasileiro e sua minissérie de ficção na Netflix, que contou com a presença dos atores Gabriel Leone e Matt Mella

Patrocinadora global da F1®️, a Heineken®️ promoveu uma ativação em homenagem a Ayrton Senna durante o Formula®️ 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023, que aconteceu neste último fim de semana. Selando a parceria entre Heineken®️ e Netflix em Senna, primeira minissérie de ficção sobre o piloto, a marca apresentou uma exposição exclusiva no Heineken Village, espaço físico único, em forma de estrela, montado em local privilegiado com vista de quase todo o Autódromo de Interlagos. A mostra sobre o ídolo, que recebeu a visita dos atores da série Gabriel Leone e Matt Mella, revelou objetos originais usados pelo tricampeão mundial, além de imagens inéditas dos bastidores da produção Netflix que os visitantes puderam ver em primeira mão.

A Heineken é patrocinadora da Formula®️ 1 e possui forte relação com a história de Ayrton Senna e com sua trajetória que atravessa gerações. A ativação no GP São Paulo faz parte do objetivo da Heineken de amplificar ainda mais a categoria de automobilismo do mundo e de celebrar o início da parceria com a Netflix – que está só começando.

Ao longo de seis episódios, Senna, ainda em produção, vai mostrar a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. O ponto de partida será o começo da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. Com direção geral de Vicente Amorim, que também assina como showrunner e diretor, e direção de Julia Rezende, Senna é produzida pela Gullane e realizada em parceria com a Senna Brands e a família do piloto.

Os fãs de Ayrton Senna que visitaram o Heineken Village puderam ver de perto objetos originais usados pelo piloto, como capacetes, macacões, luvas, troféus e até um carro de Fórmula 1. Além disso, eles também puderam conferir imagens inéditas dos bastidores da minissérie Senna, que estreia em breve na Netflix, e que conta com Gabriel Leone no papel principal e Matt Mella como seu irmão, Leonardo Senna. Os atores estiveram presentes na exposição e falaram sobre a experiência de interpretar os personagens.

“É uma honra e uma responsabilidade muito grande fazer parte desse projeto, que é uma homenagem a um dos maiores ídolos do Brasil e do mundo. O Ayrton Senna foi um exemplo de determinação, coragem e humanidade, e eu espero que a minissérie possa mostrar um pouco mais da sua essência e da sua história”, disse Gabriel Leone.

“O Leonardo Senna foi um irmão, um amigo e um parceiro do Ayrton, que o apoiou em todos os momentos da sua carreira e da sua vida. Ele também é um dos responsáveis pela realização dessa minissérie, que é fruto de uma parceria entre a Netflix, a Gullane, a Senna Brands e a família Senna. Eu me sinto muito feliz e honrado de fazer parte desse elenco e de poder contar essa história tão emocionante e inspiradora”, disse Matt Mella.

A exposição sobre Ayrton Senna foi um dos destaques do Heineken Village, que também contou com outras atrações, como shows musicais, food trucks, bares, telões e uma vista privilegiada de quase todo o circuito de Interlagos. O espaço, que teve capacidade limitada e seguiu todos os protocolos de segurança sanitária, foi uma forma da Heineken®️ proporcionar uma experiência única e diferenciada para os fãs de F1®️ e de Ayrton Senna.