Heber Bemfica: Líder da Begreen revela eficiência ambiental no Mercado de Crédito de Carbono

A Begreen surge no cenário do mercado de créditos de carbono com a missão de enfrentar os desafios ambientais, alinhando-se aos princípios de ESG (Environmental, Social and Governance). Em uma entrevista exclusiva, Heber Bemfica, representante da empresa, compartilha informações sobre os projetos inovadores que estão moldando a eficiência ambiental no mercado de Crédito de Carbono.

Heber Bemfica e esposa Daniela Maciel durante recebimento do Prêmio Networking Empresarial

Iniciando sua trajetória com a consciência do passivo ambiental gerado pelas grandes empresas, a Begreen concentrou seus esforços em analisar setores que poderiam gerar impacto positivo, alinhando-se aos princípios de ESG (Ambiente, Social e Governança). O mercado de tabaco foi identificado como uma área chave, onde a empresa poderia reduzir os impactos negativos e promover uma mudança de paradigma, incentivando práticas sustentáveis entre os comerciantes de produtos de tabaco.

Representante da Beegren Heber Bemfica revela como a empresa envolveu a implementação de sistemas inovadores e sustentáveis

A estratégia da empresa envolveu a implementação de um sistema inovador de cashback, utilizando uma moeda própria, para recompensar os comerciantes que adotam práticas sustentáveis, como a limpeza de bitucas e garrafas plásticas, e a reciclagem desses materiais. Mais do que uma resposta tecnológica aos desafios ambientais, tornando o projeto uma plataforma de engajamento para a melhoria global, beneficiando tanto os comerciantes quanto o meio ambiente.”Começamos através de análises, buscando não apenas mitigar os impactos, mas também criando uma imagem positiva do setor”, afirma Heber.

O representante esclarece que ao investir no mercado de crédito de carbono, os investidores podem esperar benefícios financeiros significativos, incluindo retorno sobre investimento, diversificação de portfólio e proteção contra regulamentações futuras. Além disso, investir em projetos de crédito de carbono fortalece a imagem corporativa e proporciona acesso antecipado a tecnologias inovadoras.

Atualmente, a Begreen gerencia mais de 1700 usinas de energia limpa, todas operando sob os mais altos padrões de qualidade e eficiência. O compromisso da empresa vai de operação das usinas, à conscientização e divulgação de suas contribuições ambientais.

“Por meio de um processo rigoroso de avaliação e certificação de projetos de crédito de carbono, a Begreen garante que cada iniciativa gere impactos ambientais positivos e mensuráveis. Acreditamos no poder da mudança sustentável para criar um futuro melhor.” Destaca o representante.

Bemfica explica que a integridade dos créditos de carbono, a complexidade regulatória e a aceitação do mercado são desafios significativos enfrentados pela indústria. Segundo ele, a importância das parcerias estratégicas e práticas operacionais sustentáveis são formas de superar esses paradigmas.

Com uma visão de longo prazo para se tornar líder global em soluções de sustentabilidade, a Begreen foi reconhecida com o Prêmio Networking Empresarial Internacional (PNE) em Las Vegas. “Juntos fazemos a diferença! Cada ação conta na missão de proteger nossa Terra. O futuro do planeta está em nossas mãos.” Finaliza Heber Bemfica.