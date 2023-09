HBO Max Anuncia gravações da primeira novela original na América Latina: BELEZA FATAL

Novela de Raphael Montes, supervisão de Silvio de Abreu e direção de Maria de Médicis começa a tomar forma

A HBO Max está dando um passo ousado na indústria do entretenimento latino-americano com o início das gravações de sua primeira novela original na região, intitulada “BELEZA FATAL”. Com uma equipe de talentosos criadores e um elenco estelar, a produção promete conquistar o público com sua trama envolvente e emocionante.

BELEZA FATAL: A Nova Aposta da HBO Max para Conquistar o Público Latino

Com criação e roteiro do renomado escritor Raphael Montes, supervisão geral de Silvio de Abreu e direção geral de Maria de Médicis, “BELEZA FATAL” será composta por 40 cativantes capítulos e terá cenas gravadas nas vibrantes cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Embora a data de lançamento ainda não tenha sido anunciada, a expectativa está nas alturas.

A história de “BELEZA FATAL” gira em torno de uma busca por justiça no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. A protagonista, Sofia, interpretada por Camila Queiroz, viu sua mãe ser presa injustamente devido às ações de sua tia Lola, vivida por Camila Pitanga. Acolhida pela amorosa família Paixão, que também enfrenta sua própria tragédia quando a filha Rebeca (Giovanna Antonelli) sofre consequências devastadoras de uma cirurgia plástica malsucedida, Sofia e a família Paixão se unem na dor e na indignação contra aqueles que lhes causaram tanto sofrimento.

Camila Pitanga e Murilo Rosa

Determinada a buscar vingança e justiça, Sofia conta com o apoio da família Paixão e está determinada a destruir Lola e todos os responsáveis por suas desgraças. No entanto, ao longo de sua jornada, ela se vê envolvida em um reencontro com um antigo amor, questionando seus próprios passos e descobrindo que fazer justiça tem um preço muito alto.

Mônica Albuquerque, diretora de Gestão de Talentos e Desenvolvimento de Produções de Ficção da Warner Bros. Discovery, expressou seu entusiasmo com o projeto: “Estamos muito animados em comunicar o início das gravações de BELEZA FATAL. Temos certeza de que esta é o começo de uma história de muito sucesso, e que o público vai se envolver e se emocionar com a trama.”

O elenco da novela é composto por nomes conhecidos do grande público, incluindo Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Caio Blat, Marcelo Serrado, Herson Capri, e muitos outros. Com uma combinação de talento, drama, e uma narrativa cativante, “BELEZA FATAL” promete ser um marco na produção de conteúdo latino-americano e conquistar o coração de espectadores em toda a região.