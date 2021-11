Havan Festival tem ingressos congelados e contará com Luan Santana e muito mais em Camboriú

O festival contará com a presença de grandes artistas, como Dilsinho e Maiara & Maraisa

Uma das maiores empresas do setor varejista no Brasil fará o Havan Festival em dezembro com show de grandes artistas. Os ingressos já estão sendo vendidos e estão com os preços congelados até sexta-feira, 26. O evento acontecerá em Camboriú-SC.



Quem está querendo curtir grandes nomes da música precisa estar atento e garantir o ingresso rapidamente. No próximo sábado, dia 27, haverá mudança nos valores dos ingressos para o Havan Festival, que acontece dia 26 de dezembro.

O festival já tem grandes atrações confirmadas, como Maiara & Maraisa, Luan Santana, Marcos & Belutt, Zé Neto & Cristiano, Douglas & Vinícius e o pagodeiro Dilsinho. O público pode ter acesso ao evento por três passaportes diferentes: Setor Premium, que oferece open bar; Camarote, com visão privilegiada do evento e atendimento de garçons; E ainda, por meio da Área VIP.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressonacional.com.br e variam atualmente de R$50 a R$260, lembrando que esse é o valor promocional que valerá apenas até a próxima sexta-feira, 26.