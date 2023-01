Havan é a nova patrocinadora do Montes Claros América Vôlei

América Vôlei, de Minas Gerais, passa a contar com o apoio da varejista nesta temporada. O patrocínio foi divulgado nesta sexta-feira, 6, nas redes sociais do clube.



A estreia da parceria acontece ainda neste mês de janeiro, durante a disputa da Superliga com a equipe masculina. A Havan iniciou uma história com o município de Montes Claros em maio de 2021, quando inaugurou a filial de número 159. “Ficamos muito felizes em, agora, estar junto também com o time que representa essa cidade que nos recebeu tão bem. Para a Havan, patrocinar é acreditar, e nós acreditamos no Coelho”, comenta o gerente de Novos Negócios, Lucas Hang.

A Havan inicia 2023 com um novo time esportivo patrocinado.



O gestor do MOC América, Andrey Souza, ressalta que é uma grata surpresa e um grande presente ao time a parceria com uma empresa como a Havan. “É empresa importante, que gera muitos empregos, traz ao consumidor possibilidades das mais diversas áreas de consumo de produtos, além da referência no esporte no Brasil inteiro. Agradecemos essa grande empresa por estar, agora, no rol de parceiros da nossa equipe, ajudando a viabilizar e a construir um time ainda mais forte. Obrigado, Havan”.

Sobre a Havan

A Havan foi fundada há 36 anos, em Brusque, município do interior de Santa Catarina. É uma empresa de um dono só, mas que conta com o comprometimento de mais de 22 mil colaboradores que, inspirados na cultura da empresa, surpreendem e encantam clientes nas 174 megalojas de departamento que compõem a rede.



Durante a trajetória, nunca perdeu a essência da simplicidade e humildade que nasceu junto com a empresa, em 1986, e está ligada diretamente ao diretor-presidente, Luciano Hang. Tanto que é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pelo ranking “Great Place to Work”.



Atualmente, a Havan está presente em 23 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Em Minas Gerais, a Havan possui cinco megalojas nos municípios de Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora e Varginha.