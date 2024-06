Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban: mais de 400 mil fãs garantiram ingressos para a reexibição do longa

A aclamada reexibição de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban em comemoração aos 20 anos do lançamento do filme aconteceu nesta terça-feira (4) e mais de 400 mil Potterheads garantiram seus ingressos para prestigiarem o longa em cinemas de todo o Brasil.

A compra de ingressos antecipada para as sessões especiais iniciou-se no último dia 28 de maio, e conquistou o posto da maior pré-venda da saga Harry Potter e a segunda maior da história do estúdio no país, atrás apenas de Barbie.

Sobre o Filme

Harry Potter, Ron e Hermione entram na adolescência e voltam a Hogwarts para o terceiro ano letivo na escola de bruxaria. Lá, eles passam a investigar o mistério de um prisioneiro que foge da prisão de bruxos de Azkaban e representa uma ameaça ao jovem bruxo.

Duração: 142 min

Nome Original: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Direção: Alfonso Cuarón

Distribuição: Warner Bros

País de Origem: Estados Unidos