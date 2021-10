Hard Rock Hotel anuncia sua 22ª campanha anual do outubro rosa

Neste mês, serão realizados eventos de arrecadação de fundos para apoio, pesquisa e conscientização do câncer de mama

O mês de outubro chegou e o Hard Rock Hotels segue com sua campanha anual para o Outubro Rosa. A marca se reúne todos os anos para apoiar a conscientização e pesquisa do câncer de mama com mercadorias de edição limitada, itens do menu de alimentos e bebidas e eventos locais.

Ao longo do mês de outubro, as unidades do Hard Rock participarão da campanha por meio de esforços de arrecadação de fundos apoiando a Hard Rock Heals Foundation®, o braço de caridade do Hard Rock®. Este ano, o grupo segue com seus lemas “Love All – Serve All” (Ame a todos – sirva a todos) e “Take Time To Be Kind” (Reserve um tempo para ser gentil), que tem como objetivo ajudar as pessoas e comunidades que mais precisam.

Hard Rock Hotel Los Cabos

Hard Rock Hotel Cancún

Hard Rock Hotel Riviera Maya

“Temos a honra de apoiar aqueles que necessitam, especialmente aqueles nas comunidades locais durante o Outubro Rosa”, diz Leonel Reyes, diretor corporativo para a América Latina do RCD Hotels. “É um privilégio reunir nossos convidados e membros da comunidade por meio de eventos de arrecadação de fundos que transmitem uma mensagem unificadora de força, esperança e conscientização para as pessoas afetadas por esta doença”, complementa.

Leonel Reyes, diretor corporativo para a América Latina do RCD Hotels

Mercadoria Pinktober de edição limitada

Este ano, o Hard Rock International oferecerá produtos de edição limitada com design exclusivo em apoio à conscientização e pesquisa sobre o câncer de mama, que incluem uma camiseta do Hard Rock com o tema PINKTOBER e um broche PINKTOBER recém-desenhado. Além disso, por meio da Hard Rock Heals Foundation, uma porcentagem de todos os rendimentos irá para instituições de caridade que ajudam a aumentar a conscientização e fundos para a pesquisa do câncer de mama. Aqueles que desejarem comprar os produtos PINKTOBER, podem visitar a Rock Shop nos Hard Rock Hotels ou na Rock Shop online em https://shop.hardrock.com.