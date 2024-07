Händz revoluciona mercado com acessórios sustentáveis feitos de borra de café

A Händz, marca de acessórios para aparelhos celulares, lançou recentemente a Händz Espresso, uma caixa de som criada a partir de cortiça, grãos e fibra de café. Utilizando matérias primas sustentáveis, a empresa une tecnologia e sustentabilidade, reduzindo o impacto ambiental causado pela borra de café.

A Handz Espresso e uma caixa de som criada a partir de cortiça, grãos e fibra de café. Créditos Danilo Carvalho – Growth Global

Diariamente, o consumo de café gera milhares de toneladas de borra, que, se tratadas como resíduo, podem poluir o solo e a água, além de emitir metano, um potente gás de efeito estufa. Segundo Rodrigo Lacerda, fundador e CEO da Händz, ao usar a borra de café como matéria prima, é possível transformá-la em materiais ambientalmente amigáveis e alcançar uma economia circular.

Empresa brasileira investe em tecnologia verde para criar produtos eco-friendly a partir de resíduos de café – Créditos Danilo Carvalho – Growth Global

Relatórios da Händz, em parceria com a Global Recycled Standard, indicam que mais de 2,25 bilhões de xícaras de café são consumidas diariamente, gerando cerca de 9 milhões de toneladas de resíduos de borra de café úmida destinadas a aterros sanitários. Para a produção da Händz Espresso, a borra de café passa por um sistema de reprocessamento que extrai novos materiais sustentáveis, como resíduos industriais, partículas de polipropileno, polímeros, chapas de fibras de café e melamina.

Visando maior controle de produção e buscando criar produtos com o mínimo impacto ambiental, as fábricas da Händz seguem os mais exigentes órgãos ambientais e possuem certificações de qualidade e sustentabilidade. “Temos relatórios de quanto foi produzido, reciclado, economizado de água e retirado de carbono, com o intuito de não apenas neutralizar a emissão de gases de efeito estufa, mas efetivamente zerar sua geração”, destaca Lacerda.

Criada em 2017 em Curitiba – PR, a Händz é conhecida por seus acessórios sustentáveis para aparelhos celulares, com design moderno e baixo impacto ambiental. Utilizando materiais como bambu, fibras de trigo e cannabis, seus produtos são ideais para atividades ao ar livre, como escalada, praia, caminhadas e surfe. A marca também permite personalizações, com inserção de logomarcas para vendas corporativas com produtos exclusivos, e possui homologação das principais marcas de smartphones e smartwatches, como Apple e Samsung.