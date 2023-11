HanDry no Shark Tank Brasil: Empreendedor busca investimento para revolucionar o mercado esportivo

Matheus Paschoal, fundador da HandDry, apresenta sua inovação no programa e busca parceria para levar seu produto a novos patamares

No episódio de hoje (20) do Shark Tank Brasil, a atenção estará voltada para a HandDry, uma marca que vem revolucionando o segmento esportivo com sua inovação única. Fundada por Matheus Paschoal, a HandDry é conhecida por seu produto que não apenas repele o suor e a umidade em apenas 60 segundos, mas mantém seu efeito por várias horas.

Matheus Paschoal, um empreendedor cuja jornada começou aos 19 anos com uma loja de cópias, transformou seu negócio focando em artigos esportivos. A criação da HandDry foi um marco, mas não sem desafios. No início, a falta de capital era um obstáculo, mas a determinação de Paschoal o levou a superar esse desafio.

A participação no Shark Tank Brasil é um sonho realizado para Matheus Paschoal, que expressou sua paixão pela HandDry de uma maneira única – com uma tatuagem do logo da marca. Essa tatuagem, feita ao lado de uma marca de uma cirurgia no coração quando ele tinha 8 anos, representa as superações que moldaram sua vida.

Os tubarões do programa, incluindo os novos membros Monique Evelle e Sergio Zimerman, terão a oportunidade de avaliar a proposta da HandDry e decidir se irão investir na inovação que tem conquistado consumidores por sete anos. A participação no Shark Tank Brasil promete levar a HandDry a novos patamares, enquanto Matheus Paschoal enfrenta os desafios dos tanques de investimento.