Haja coração: Richarlisson, craque do jogo da estreia do Brasil na Copa, segue influenciadora Catarina Dantas no Instagram

Após stories no Instagram da atriz e influenciadora digital com proposta de casamento para o camisa 9, jogador entrou para o seu grupo de mais de um milhão de seguidores



Richarlisson, o camisa 9 da seleção brasileira, está na boca do povo. O craque que fez a alegria dos brasileiros com dois gols – um deles de bicicleta- , deixou uma brasileira em particular, empolgada. Se trata da atriz e influenciadora digital Catarina Dantas. Com mais de um milhão de seguidores, Cat Dantas, como é mais conhecida, encanta a todos com seus monólogos e conselhos que viralizam na web.

Em seus stories, Cat Dantas se “declara” para o jogador e até brinca sobre a possibilidade de casamento

Mostrando suas habilidades de ataque dentro e fora do campo, Richarlison não perdeu tempo e seguiu a influenciadora. Como isso aconteceu? Tudo começou com uma brincadeira feita pela atriz em sua rede social. Utilizando os stories, Catarina postou um vídeo se declarando para o jogador e fazendo uma proposta de casamento. “O Richarlison é muito meu homem, eu vou casar com o Richarlison. Cara, eu vou colocar a foto dele no meu papel de parede. Vou colocar a foto dele dançando como um na minha tela de fundo. Eu amo ele”, disse na ocasião.

Richarlisson segue atriz e influenciadora Catarina Dantas no Instagram. Foto: reprodução

O que vai dar essa história? Ainda não sabemos. Mas o Brasil shippa o casal e continua de olho nos desdobramentos dessa brincadeira saudável entre os dois.