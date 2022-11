Hairstylist Ruth Damaris revela segredo para ter um cabelo impecável

Dona do salão Viss Cabeleireiros Visagistas, a hairstylist aponta, a seguir, três erros muito comuns cometidos por diversas pessoas que contribuem para que os fios fiquem oleosos

A oleosidade é uma das principais queixas quando se quer manter os cabelos vistosos, hidratados e saudáveis. Contudo, muitas pessoas não sabem que, muitas vezes, acabam adotando hábitos que favorecem a oleosidade dos fios.

“Com mudanças de comportamento, é possível evitar jogar contra si mesmo no que diz respeito à saúde dos cabelos”, afirma a cabeleireira e visagista Ruth Damaris.

Dona do salão Viss Cabeleireiros Visagistas, a hairstylist aponta, a seguir, três erros muito comuns cometidos por diversas pessoas que contribuem para que os fios fiquem oleosos.

Tocar os fios o tempo todo

O contato das mãos passa oleosidade aos cabelos. Isso porque as mãos, além da transpiração do corpo humano, têm muitos óleos e resíduos. Portanto, para não deixar o cabelo com um aspecto oleoso, evite tocá-lo com frequência.

Lavar demais os cabelos

Lavar o cabelo com muita frequência pode estimular a oleosidade. Então, é melhor lavar os fios dia sim, dia não, evitando, dessa forma, que fiquem muito secos e oleosos. Além disso, pessoas que lavam as madeixas duas vezes ao dia, por exemplo, devem reavaliar essa prática. Isso, no fim, só contribui para o organismo produzir mais oleosidade.

Aplicar produtos na raiz

Aplicar produtos como condicionador, óleos em geral e máscaras muito próximos ao couro cabeludo não faz bem. Tais químicas obstruem os poros e estimulam a produção de sebo. Esses produtos devem ser usados ao longo dos fios, pois hidratam o cabelo, mas não próximos à raiz.