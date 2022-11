Hair Stylist dá detalhes sobre o “blunt bob”, corte de cabelo da Jade Picon

Nova tendência tem feito a cabeça das mulheres Brasil à fora



Em menos de um mês no ar, a atriz e influenciadora, Jade Picon lançou uma nova tendência feminina: o corte de cabelo “blunt bob”. Além de ser moderno, ele oferece mais praticidade no dia a dia. O especialista em corte das celebridades, Mário Henrique, deu detalhes sobre a sensação do momento.

Hair stylist dá detalhes sobre o novo corte que tem feito a cabeça das mulheres Brasil à fora (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O corte é totalmente versátil, pois se encaixa em diferentes tipos de cabelo como lisos, cacheados e ondulados. “Embora seja um corte que pode ser feito em diversos cabelos, é importante destacar, que ele pode oferecer resultados diferentes. Quando a cliente procurar pelo corte, ela deve buscar inspiração em alguém que tenha um cabelo semelhante ao dela para que o resultado fique o mais próximo possível”, destacou Mário.

Estilo de Chiara Guerra, interpretada por Jade, é um dos mais copiados em salões de beleza (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ele ressaltou ainda que o “blunt bob” tem uma periodicidade determinada para que o desenho esteja sempre elegante. É recomendável que a cada 90 dias, em média, o corte seja refeito.

Novo corte de Jade Picon se tornou tendência entre o público feminino (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Por outro lado, caso não haja adaptação ao corte de cabelo, é possível fazer adaptações. “Se a pessoa desistir do corte ou achar que não combinou muito com ela, pode então, mudar o corte. Uma das alterações mais viáveis a fazer é migrar para o chanel ou long bob, mas claro, são cortes com características diferentes”, finalizou.