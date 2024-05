Hackathon: KaBuM! promove incentivo à presença feminina nos games e tecnologia

O KaBuM!, maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina, anunciou a próxima fase do projeto Mulheres no Game, que foi lançado em março deste ano. Trata-se do Hackathon, competição com o objetivo de apoiar e incentivar a presença feminina no cenário.

KaBuM! promove uma live hoje, a partir das 19h, em seu canal do YouTube



Essa será uma competição que reúne profissionais para criar a melhor solução para um desafio. Nesta edição, as participantes terão que desenvolver uma ideia criativa (seja ela por APP, site, plataforma, jogo ou rede social) que fomente a representatividade delas nos games e na tecnologia. O evento on-line e gratuito, que acontece entre 25 e 26 de maio, será aberto para a comunidade e exclusivo para 200 mulheres – de todas as idades e de diferentes áreas (profissionais com conhecimento em desenvolvimento de aplicativos web/mobile, design web/gráfico, gestão de negócios e comunicação).

As inscrições já bateram recorde de inscrições, com mais de 400 interessadas em participar desta edição especial. O encerramento e a divulgação oficial dos times vencedores está marcada para 4 de junho.

Para mulheres de todas as idades e de diferentes áreas

Créditos: Divulgação

Durante o Hackathon, as participantes farão parte de grupos entre três a cinco pessoas. Todas que enviarem seus projetos recebem uma certificação digital. No final, a equipe vencedora recebe o prêmio de 5 000 reais, enquanto a segunda colocação ganha 3 000 reais e a terceira leva 2 000 reais – sendo que os valores serão divididos entre as integrantes de cada grupo.



Para entrar no ritmo da competição, o KaBuM! promove uma live hoje (20), a partir das 19h, em seu canal do YouTube. A transmissão ao vivo terá a participação de Gabriela Bianco, gerente de marketing da marca; Babi Michelletto, narradora da Riot Games eleita a melhor caster de 2022 pelo Prêmio Esports Brasil; Nicolle Merhy (Cherrygumms), empresária, gamer e ex-pro player que participou do vídeo case de Mulheres no Game, e Eloá Bontempo, gerente de produto na WIBR.