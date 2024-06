Há 30 anos, a Helicebras é referência em fundações para construção

A Helicebras Fundações e Engenharia, atua na área da construção civil, há mais de 30 anos e tem como ponto primordial do sucesso ser uma empresa familiar, fazendo os valores e o compromisso serem as marcas irrefutáveis do negócio, assessorando seus clientes com uma equipe composta por engenheiros e técnicos altamente qualificados.

oão Carolino e a diretora da Helicebras, Larissa Ramos

“Nós mantemos uma posição de destaque nesse segmento do mercado graças aos nossos princípios éticos, respeito aos prazos estabelecidos e um compromisso inabalável com a excelência. A Helicebras tem conquistado a confiança de seus parceiros ao longo dos anos, construindo uma reputação sólida como líder no setor”, afirma Larissa Ramos, diretora e CEO do Grupo JCR.

Fundada no ABC Paulista pelo engenheiro João Carolino Ramos, a empresa ganhou o reforço da filha do fundador, Larissa, que se dedicou em sua nova profissão para colaborar com a empresa de seu pai.

“O que nos mantem no topo nessas três décadas de atuação, é graças ao respeito e assessoria constante e proativa aos nossos clientes, a busca incansável por conhecimentos técnicos e atuais e o foco dirigido para o próprio foco das empresas que nos servimos”, afirma Larissa. Além disso, a empresa utiliza equipamentos de última geração dos melhores fabricantes do mundo que lhe garantem diferencial e melhor performance.

“Desta forma, a Helicebras tem mantido a credibilidade no mercado e, especialmente, com as tecnologias citadas e aperfeiçoamentos acadêmicos constantes promovidos aos seus colaboradores, alicerçando permanentemente a sustentabilidade e qualidade de vida do planeta”, destaca Larissa.

Em um mercado com faturamento anual de aproximadamente, R$ 60 bilhões, oferecer serviços com qualidade e muita segurança, é essencial, já que fundações incorretas ou mal executadas podem ser as causas para os problemas estruturais em edificações.

Existem diversos tipos de fundações, sendo a estaca hélice continua a mais utilizada em construções de grande porte e edifícios de múltiplos pavimentos. E neste sentido, a Helicebras tem se destacado no mercado, também, pela atenção personalizada oferecida a cada cliente. Essa abordagem centrada, aliada à experiência de equipe, tem sido fundamental para manter a empresa à frente das mudanças do mercado e das demandas dos clientes ao longo dos anos.

Larissa afirma que uma equipe especializada e atualizada tecnicamente em boas instituições de ensino é fundamental para executar este procedimento de forma correta, bem como ter também um equipamento na quantidade e qualidade que requer cada grau de sua utilização.

“É uma parte de suma importância na obra, que será sustentada por esses elementos estruturais, por tanto, a qualidade, cumprimento de prazos, segurança, atendimento aos projetos existentes, equipe de engenheiros e técnicos e mão de obra competente, são essenciais.”

Além dos equipamentos específicos utilizados para a execução dos serviços, a empresa também conta com a utilização da tecnologia da modelagem da informação da construção (BIM) para realizar a simulação do planejamento virtualmente e controle em tempo real das obras através de sensores nos seus equipamentos que permitem o acompanhamento online para análise de dados e tomada de decisão.

“O nosso compromisso com a satisfação do cliente e o aprimoramento constante dos processos de produção de grandes obras têm sido pilares fundamentais de sua longevidade e sucesso”, finaliza a executiva.