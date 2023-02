Há 20 anos transformando vidas: Conheça a história de do cirurgião plástico Adriano Batistuta

Desde a infância, o médico tem amor pela medicina e, hoje, ajuda as pessoas por meio da Cirurgia Plástica

Nascido e criado até os 11 anos em Ipatinga (MG), o Dr. Adriano Batistuta é um cirurgião plástico que há mais de 20 anos transforma a vida das pessoas por meio dos procedimentos estéticos. Mas, sua história começa muito antes de sua formação, já que, ainda criança, já tinha a medicina como foco profissional.

“Desde muito cedo eu já tinha interesse pela medicina. Costumava andar com uma tesourinha na cintura cortando o que eu via pela frente. Acho que o desejo de ser cirurgião, mesmo que inconsciente, já aflorava”, relembra com nostalgia.

Com mais de 20 anos de carreira, Dr Adriano Batistuta é referência nacional em cirurgias plásticas

História desde a infância

Na década de 1980, ainda com 11 anos, mudou-se com a sua família para Vitória, a capital do Espírito Santo. E já em 1983, o seu irmão começou um curso de medicina na Emescam, a maior faculdade de saúde do Espírito Santo.



E foi a partir disso que o Dr. Adriano percebeu que a sua vida era a medicina. “Meu irmão me convidou para visitar a faculdade e, assim, me identifiquei imediatamente com a medicina. E muitas perguntas surgiram sobre o corpo humano e suas transformações”, comentou o médico.

Desta forma, em 1989, aos 18 anos, Adriano ingressou na mesma faculdade de medicina e já no terceiro ano, teve seu primeiro contato com a cirurgia plástica. “Foi amor à primeira vista”, afirma. Cinco anos depois, em 1994, completou a graduação e, em 1995, iniciou a residência médica em cirurgia geral, na Universidade Federal do Espírito Santo. Enfim, em 1997 concluiu os estudos e iniciou como cirurgião de trauma, no Hospital São Lucas, onde ficou por oito anos.

Dr Adriano compartilha quando começou seu interesse e paixão pela medicina



“Eu também trabalhei como cirurgião no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, no Hospital Dório Silva e no Hospital Roberto Silva Ares, em São Mateus, no norte do estado”, complementou o Dr. Adriano. Nova residência médica e família formada E como se aprimorar e estudar sempre foram premissas de sua vida, em 1998, Adriano iniciou outra residência médica, mas, então, em cirurgia plástica, na Faculdade Ciências Médicas em Belo Horizonte, concluindo os estudos em 2000.



“Já no final do segundo ano de residência de cirurgia plástica, conheci a Thais, minha esposa, no ano seguinte voltei para a Vitória, desta vez com uma família formada, já que ela grávida da nossa primeira filha, a Letícia. E em 2001, comecei a trabalhar com cirurgia plástica, na capital mesmo, e onde venho ajudando a transformar a vida das pessoas há mais de 20 anos”, finaliza o Dr. Adriano Batistuta.