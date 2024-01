Gustavo Tubarão: A revelação pessoal por trás das risadas virtuais

Nas páginas de “O trem tá feio”, humorista compartilha sua jornada de superação da depressão

Gustavo Tubarão, o carismático mineiro conhecido pelos vídeos engraçados que arrancam risadas nas redes sociais, revelou em seu novo livro, “O trem tá feio: como me curei da depressão”, os bastidores de sua luta contra a saúde mental. Com 18 milhões de seguidores, o influencer enfrentava não apenas os desafios cotidianos, mas também uma batalha interna contra a depressão e a Síndrome de Boderline.

Nas páginas sinceras e bem-humoradas do livro, Gustavo Tubarão compartilha experiências pessoais, destacando como a criação de vídeos se tornou um refúgio vital em meio às crises de ansiedade e ataques de pânico. Em uma entrevista exclusiva, o autor revelou: “Antes de ser influencer, o meu sentimento era que eu não servia para nada, principalmente porque tudo o que eu pegava para fazer, logo desistia no meio do caminho. Mas, depois que descobri o que realmente fazia sentido na minha vida, não apenas comemorei 1 milhão de seguidores quando estourei no Instagram, como também vi o tanto que cresci e conquistei em todos os anos seguintes, porque eu nunca parei, nunca desisti.”

O propósito do livro vai além de compartilhar relatos pessoais; Tubarão busca oferecer insights inspiradores aos leitores, orientando sobre como identificar motivações, enfrentar o medo e emoções conflitantes, e estabelecer limites necessários. O humorista também destaca a importância de buscar ajuda psicológica, incentivando que cada indivíduo tenha controle sobre sua própria vida, mesmo diante de momentos sombrios.

Com frases acolhedoras, passagens bíblicas e uma mensagem de perseverança, Gustavo Tubarão pretende alcançar o maior número possível de brasileiros que enfrentam desafios semelhantes, inspirando-os a persistir na jornada da vida, independentemente das adversidades. Seu livro não é apenas uma narrativa de superação, mas um guia prático para aqueles que buscam fortalecer a saúde mental e encontrar um caminho para a cura.

Ficha Técnica:

Título: O trem tá feio

Subtítulo: como me curei da depressão

Autor: Gustavo Tubarão

Editora: Citadel

ISBN: 978-6550472740

Páginas: 144

Preço: R$ 52,90

Onde encontrar: Amazon