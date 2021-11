O famoso arquiteto e empreendedor Gustavo Pozzato falou sobre sua plataforma de construção que tem sido sucesso em todo Brasil

Pozzato se divide entre a arquitetura e seu hobby em viajar, já tendo passado por países como Marrocos, Espanha, Montenegro, Ucrânia, Bósnia e Herzegovina, Portugal, Estados Unidos entre outros.

Gustavo Pozzato hoje faz jus ao seu pseudônimo que o fez ficar famoso na internet no segmento de arquitetura. Pozzato, que há quinze anos decidiu seguir os passos de seu pai e se formou em arquitetura, o jovem começou a compartilhar seus projetos, obras e reformas despretensiosamente em seu instagram, viu a sua vida mudar e hoje celebra seu sucesso e parcerias com marcas e profissionais que são referências no segmento.

O jovem começou a compartilhar seus projetos, obras e reformas despretensiosamente em seu instagram, viu a sua vida mudar e hoje celebra seu sucesso e parcerias com marcas e profissionais que são referências no segmento

Para conversar com a Isto É, via videoconferência, o famoso arquiteto e empreendedor apareceu bem-humorado, diretamente de Kiev na Ucrânia, e no bate-papo falou sobre o sucesso que vem fazendo na internet com sua plataforma de construção.

Para conversar com a Isto É, via videoconferência, o famoso arquiteto e empreendedor apareceu bem-humorado, diretamente de Kiev na Ucrânia

“Desde pequenininho sempre fui fascinado pelo ramo da construção, meu pai era arquiteto, então via seus projetos e ficava imaginando quando crescesse, seguir os seus passos dele, minha plataforma 1comodo foi criado no período da pandemia, graças a Deus tem sido sucesso absoluto de vendas, já executamos inúmeros projetos e a perspectiva para 2022 é de dobrar nosso faturamento”, comentou o empreendedor, em tom de comemoração com o êxito profissional alcançado.

Pozzato se divide entre a arquitetura e seu hobby de viajar

Pozzato se divide entre a arquitetura e seu hobby em viajar, já tendo passado por países como Marrocos, Espanha, Montenegro, Ucrânia, Bósnia e Herzegovina, Portugal, Estados Unidos entre outros.

Gustavo Pozzato hoje faz jus ao seu pseudônimo que o fez ficar famoso na internet no segmento de arquitetura.

“Minha segunda paixão, adoro poder e mostrar as coisas de um olhar diferente como arquiteto, lugares inusitados por onde passei, como em Portugal, que me hospedei em um hotel que era em um barril de vinho e quartos em caixas de madeira, também estive em casas flutuantes e fazendas do século passado. Não tem preço, poder influenciar positivamente a vida das pessoas que me seguem, compartilhando as minhas experiências pelo mundo a fora”.