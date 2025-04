Gustavo Galvão realiza pré-estreias de inventário de imagens perdidas em Brasília

Na terça-feira, dia 29, às 19h30, acontece a pré-estreia gratuita do longa no Cine Brasília seguida de debate com o diretor, as atrizes Maria Galant e Larissa Mauro, e o compositor Munha da 7. O cineasta e prof da UNB, Pablo Gonçalo fará a mediação da conversa;

O diretor brasiliense Gustavo Galvão decidiu filmar Inventário de Imagens Perdidas em reação a um país que testemunhava o avanço da extrema-direita e aos desafios vividos pelo cinema brasileiro naquele momento dramático, no início de 2021. O projeto do longa foi construído no set de filmagem com a colaboração de toda a equipe e a história está centrada em um cineasta recém-falecido e sua ex-aluna surpreendida por uma revolução fundamentalista. As filmagens ocorreram no interior do Rio Grande do Sul.

Imagens e falas em OFF foram captadas a partir de uma linha narrativa mínima, com o objetivo de potencializar a criação na montagem e na finalização de som. Este processo instigou a reflexão sensorial sobre o universo subjetivo das personagens diante de uma guerra civil num futuro próximo. A ressignificação de códigos da “era das imagens” e o embate do íntimo com o externo configuram a essência não-conformista deste filme-desabafo, que estreia dia 08 de maio em cinemas pelo Brasil, inclusive em São Paulo, Brasília e Porto Alegre.

Inventário de Imagens Perdidas recebeu os prêmios de melhor longa-metragem, melhor atriz (Maria Galant) e melhor montagem (Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos) no Festival de Cinema de Ribeirão Preto e participou de vários eventos internacionais, como o 41º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay (onde o filme estreou, em abril de 2023), a 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o 38º Festival Ibero-Latino Americano di Trieste (Itália) e o 7º Santiago del Estero Film Fest (Argentina), entre outros.

SOBRE O DIRETOR – GUSTAVO GALVÃO

Gustavo Galvão (Brasília, 1976) dirigiu sete curtas e cinco longas desde 2002. A estreia em longas ocorreu com Nove Crônicas para um Coração aos Berros (2012), menção da FIPRESCI no Festival Internacional do Uruguai e exibido em toda a América Latina em Netflix e Apple TV.

O terceiro longa, Ainda Temos a Imensidão da Noite (2019), foi premiado no BAFICI (Argentina) e chegou às principais plataformas em 119 países. Em 2023, lançou no circuito de festivais os longas O Vazio de Domingo à Tarde (distribuído nos cinemas em novembro de 2024) e Inventário de Imagens Perdidas (que chegará aos cinemas em maio de 2025).

Filmografia: O Vazio de Domingo à Tarde (2023 / 94’), Inventário de Imagens Perdidas (2023 / 77’), Ainda Temos a Imensidão da Noite (2019 / 98’), Uma Dose Violenta de Qualquer Coisa (2013 / 96’), Nove Crônicas para um Coração aos Berros (2012 / 93’), A Minha Maneira de Estar Sozinho (2008 / 15’), A Vida ao Lado (2006 / 15’), Uma Questão de Tempo (2006 / 15’), Uma Noite com Ela (2005 / 7’), Danae (2004 / 9’), As Incríveis Bolinhas do Dr. Sorriso Sarcástico (2003 / 9’) e Emma na Tempestade (2002 / 15’).

SOBRE O ELENCO

MARIA GALANT[Maria]

Maria Galant (Porto Alegre, 1997) despontou como atriz em Mulher do Pai (Cristiane Oliveira, 2016). Exibido em festivais como Berlim, Guadalajara e Rio, o filme lhe rendeu a estatueta de Melhor Atriz no 10º Festival de Triunfo e a indicação de atriz revelação no 23º Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro. E assim como Mulher do Pai, o segundo longa como protagonista integrou a seleção oficial do Festival de Berlim: Irmã (de Luciana Mazeto e Vinícius Lopes, 2020). Entre dezenas de trabalhos, em curtas, séries e vídeos, destacam-se Inventário de Imagens Perdidas (Gustavo Galvão, 2023) e duas séries para o Canal Brasil, A Benção (direção de Emiliano Cunha e Davi Pinheiro, também para a Globoplay) e Werner e os Mortos (direção de Cláudio Fagundes, Gabriel Faccini e Tiago Rezende, disponível no Prime Video). Em 2021, formou-se em Licenciatura em Artes Visuais pela UFRGS.

ROBERTO OLIVEIRA [Roberto]

Um dos grandes nomes do teatro gaúcho, Roberto Oliveira deu os primeiros passos nos palcos em 1976. É diretor, dramaturgo, ator e professor de atuação, com mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como ator de cinema, trabalhou com diretores do porte de Beto Brant (Cão Sem Dono, 2007), Gustavo Spolidoro (Ainda Orangotangos, 2007) e Cristiane Oliveira (A Primeira Morte de Joana, 2021), entre muitos outros. Além de Inventário de Imagens Perdidas, Roberto é destaque em outro longa de Gustavo Galvão, O Vazio de Domingo à Tarde (também de 2023).

LARISSA MAURO[Larissa]

Atriz, performer, produtora cultural, preparadora de elenco, roteirista e diretora, Larissa Mauro se formou em Artes Cênicas na Universidade de Brasília (2007) e cursou Master em Belas Artes na University of Essex (Inglaterra, 2014). Com uma carreira prolífica nos palcos, ela começa a chamar atenção no audiovisual. Esteve nos longas Ecos do Silêncio (André Luiz Oliveira, 2023), Infinitas Terras (Cauê Brandão, 2023) e New Life S/A (André Carvalheira, 2018). Também atuou nos recentes O Vazio de Domingo à Tarde (Gustavo Galvão), A Natureza das Coisas Invisíveis (Rafaela Camelo) e Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa (Fernando Fraiha), tendo sido também preparadora de elenco neste último.