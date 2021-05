Brasileiro cria nova categoria no Guinness Book: ‘o mais rápido copista da Bíblia’

Serão 40 dias para que o empresário Wandemberg Marques copie todos os 66 capítulos do livro.

O empresário Wandemberg Marques, de 52 anos, acaba de idealizar um novo desafio para o Guinness Book. Nesta semana, ele começou o projeto de escreve a Bíblia Sagrada em 40 dias. O objetivo: Despertar na humanidade o interesse pela palavra de Deus. O processo é transmitido pelas redes sociais.

“Para que voltem a ter intimidade com a palavra de Deus, ou mesmo, que venham a conhecê-la”, afirma o futuro precursor do feito que será catalogado pelo Guinness World Records como “O Mais Rápido Copista da Bíblia”. Um título inédito, que está sendo avaliado pelo Guinness, sob inscrição de n.º: 2101160219160MRC.

O recorde vai ter a transmissão em tempo real, através formato de “live” nas redes sociais e Youtube. O desafio será concluído no dia 24 de junho, data que coincide com o aniversário dele e de Atibaia, cidade em que reside atualmente em São Paulo.

O copista escolheu Lindóia para realizar a tarefa de copiar todos os 66 livros da Bíblia. A escala de trabalho foi dividida em 16 horas diárias. “Vou acordar às 7h; farei pausas de 15 minutos a cada 2 horas e intervalo de almoço e jantar de 1 hora cada. Concluo minha jornada diária a meia noite”, pontua Wandemberg, que encontrou uma forma de aproximar as pessoas ao Livro Sagrado.

A trajetória de espiritualidade começou em 1982, quando converteu-se na igreja Batista Memorial da Vila Rosária sendo batizado pelo Pastor João Duduch. Atualmente, ele congrega na Igreja Batista da Lagoinha.







A palavra de Deus serviu de inspiração para ele traçar uma nova forma das pessoas voltarem a ter intimidade e interesse com o que ele considera o “Manual de Sobrevivência da Humanidade”. Assim como o desafio de copiar a Bíblia em 40 quarenta dias, ele também reescreve um novo capítulo com a palavra de Deus diariamente. Propósito firmado com Deus no dia 1.º de janeiro de 2021.