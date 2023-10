Guilherme Pilger mostra mansão mais luxuosa do Brasil, inspirada no Palácio de Versalhes

Mansão superluxuosa com mais de 1000 m2 de puro requinte e sofisticação fica na Praia de Cabeçudas, em Itajaí – SC. Cada espaço da supercasa tem detalhes dos quatro cantos do mundo

A Praia de Cabeçudas, em Itajaí, Santa Catarina, é o lar de uma das mansões mais espetaculares do Brasil, que está à venda com exclusividade por uma cifra impressionante de R$ 25 milhões. A propriedade, que abrange mais de 1000 m² de puro requinte e sofisticação, é um verdadeiro tributo à opulência, inspirada no icônico Palácio de Versalhes, na França.

Mansão em Itajaí-SC inspirada no Palácio de Versalhes, na França



Guilherme Pilger, um dos nomes mais conceituados no mercado imobiliário de luxo, ao lado do proprietário do imóvel (Ariel), é o responsável por revelar essa joia arquitetônica aos interessados em uma vida de extravagância.

Mansão em Itajaí-SC inspirada no Palácio de Versalhes, na França



Localizada a poucos metros do mar, a mansão de Cabeçudas é uma verdadeira obra-prima da arquitetura. Seus detalhes meticulosos e decorações refinadas são uma celebração da grandiosidade e do bom gosto, com peças únicas trazidas de diversos lugares do mundo. Cada espaço da residência transporta os visitantes a diferentes países, com elementos de design que remetem a locais exóticos e culturas diversas.

Mansão em Itajaí-SC inspirada no Palácio de Versalhes, na França



A grandiosa entrada da propriedade cativa qualquer um que a atravesse, com um majestoso portão importado de Xangai – China, hall de entrada que lembra as grandiosas salas do Palácio de Versalhes, na França e vitrais de Londres. Os candelabros reluzentes, os pisos de mármore polidos e as pinturas ornamentais nas paredes dão um show de beleza.



A sala de recepção impressiona com duas estátuas de elefantes importados da Tailândia, peças únicas esculpidas à mão. Os tapetes são todos artesanais, originários de diversos lugares do mundo, além de tapetes de mármores em mosaicos. O ambiente da lareira externa esbanja aconchego, com lustre importado de Xangai, que pode ser rebaixado até o encontro com a lareira.



Segundo Guilherme, “a casa é totalmente instagramável, pois de qualquer ângulo que fotografar, será bonito”. Além disso, o local pode receber simultaneamente, cerca de 200 convidados durante as festas, já que dispõe de inúmeros ambientes.

Na área externa, uma escada nada convencional que dá acesso à piscina, chama a atenção, cujas peças foram importadas da Argentina. Há poucos metros, dois leões esculpidos à mão decoram a entrada da piscina. Mais uma vez, peças monolíticas que pesam mais de uma tonelada cada e que foram importados do Oriente. Na borda da piscina, outro mosaico decora o piso ambiente e conferem um glamour ao piso.



Um coreto foi transformado em um gazebo, espaço que mais uma vez garante muito luxo e conforto. O espaço de entretenimento da mansão não fica atrás em termos de luxo. A sala de estar, decorada com móveis de design exclusivo e adornada com obras de arte originais e com placas na parede importadas, inspiradas nas paredes do Palácio de Versalhes, oferece um ambiente acolhedor e requintado para receber convidados. O espaço gourmet com iluminação natural é mais um show de beleza.



A sala de jantar, é outro ambiente clássico que foi reformada recentemente e recebeu automação, o que garantiu modernidade em termos de climatização e iluminação. Para os amantes da música, um piano de cauda alemão, importado da Argentina – de quase 120 anos – espera para criar uma trilha sonora de sofisticação. O espelho importado do Egito é outro show na decoração da sala de jantar.



Na sala de estar, uma lareira francesa, importada de Paris, chama a atenção. Uma peça original em mármore, que compõe a decoração com a tapeçaria de Veneza – Itália. Mais uma vez, o mosaico no piso deixa o ambiente ainda mais bonito. A copa, é o espaço da casa que proporciona mais proximidade em jantares íntimos, além de outros ambientes de extremo conforto e beleza.

A cozinha é um sonho para os amantes da culinária, com equipamentos de última geração, estilo provençal americano e vistas panorâmicas da área externa, onde a piscina deslumbrante e o paisagismo impecável se misturam.



A propriedade conta com um total de cinco suítes, cada uma mais elegante do que a outra. Os banheiros são verdadeiras obras de arte, com revestimentos de mármore, banheiras de hidromassagem e chuveiros de alta pressão. Além disso, a suíte presidencial garante luxo extremo e ainda oferece um closet digno de uma celebridade.

Não é apenas a beleza da mansão que a torna especial, mas também a sua localização privilegiada. A Praia de Cabeçudas é conhecida por suas águas calmas e cristalinas, com cenários deslumbrantes. Com Balneário Camboriú a apenas alguns minutos de distância, os futuros moradores desta mansão desfrutarão de fácil acesso a uma ampla gama de opções de entretenimento, restaurantes e lojas de alto padrão. A venda com exclusividade ficou sob a responsabilidade do Guilherme e o valor do imóvel é R$ 25 milhões.