Guigo TV é indicada ao ‘Troféu Estrela Latina’

Guigo TV, primeira TV por assinatura 100% online no Brasil, completou 3 anos no último mês. Embora a empresa seja nova no mercado, já vem fazendo história, principalmente com o público de novelas latinas no Brasil.

Como resultado desse compromisso com o universo noveleiro, a Guigo TV foi indicada a “Destaque 2021” na 2ª edição do Troféu Estrela Latina, idealizado por Cadu Safner que também faz parte do Observatório da TV. A Guigo concorre na categoria ao lado de grandes artistas como Anitta, Anahí, Livia Brito e Gaby Spanic.

A indicação é uma conquista para a empresa pelo reconhecimento do trabalho feito para o público de novelas, principalmente neste último ano. Além dos canais de novelas na plataforma como Las Estrellas e TLN Network, da Televisa, RCN e Az Corazón, a Guigo TV conta com um Catálogo VOD dedicado ao público noveleiro que atualmente conta com 13 títulos, dentre eles o fenômeno “Três Vezes Ana” e o clássico infantil “Carinha de Anjo”.

E não para por aí, a empresa também tem redes sociais para falar somente sobre o universo de novelas como Facebook, Instagram, Blog e este ano lançou um canal no YouTube, intitulado Guigo Noveleiros, com resumos, lives e as últimas notícias sobre as celebridades e tramas.

Para votar na Guigo TV e conhecer as outras categorias que estão concorrendo acesse o site. A votação está aberta para o público desde o dia 1 e deve encerrar no dia 15 de dezembro.