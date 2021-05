Gui Rodrigues estreia no cinema em ‘Rocinha, toda história tem dois lados’

Ator mirim vive personagem que se encanta com o que há de melhor na Rocinha.

O ator Gui Rodrigues está no elenco do filme ‘Rocinha, toda história tem dois lados’. Ele dá vida ao personagem Júnior, filho de um delegado que se encanta com as crianças que brincavam na praia, virando amigo delas. As gravações que começaram antes da pandemia, retomaram em dezembro.

O filme fala da maior comunidade urbana do Rio de Janeiro que é apenas narrada nos filmes. Com Direção e Roteiro de Raíssa de Castro, a história conta que em meio ao caos, existem vidas, verdades e pessoas honestas que acordam cedo e sonham com dias melhores.

Apesar da pouca idade, Gui já tem um programa chamado ‘Encontrinho com Gui Rodrigues’ na Rádio Escola FM como entrevistador semanal. Essa entrevista é transcrita para o site Andrezza Barros, onde o ator mirim tem uma coluna exclusiva.

A obra que expõe pessoas assim como todos que só precisam de uma oportunidade para se ter um futuro melhor. Uma história de se arrepiar, a verdade da vida de uma favela e o seu lado bom que fará o público se apaixonar.

As filmagens, que começaram em fevereiro do ano passado, foram interrompidas em março, por conta da pandemia, e só retomadas em dezembro, seguindo todos os protocolos de segurança.

Apesar da pouca idade, Gui já tem um programa chamado ‘Encontrinho com Gui Rodrigues’ na Rádio Escola FM como entrevistador semanal. Essa entrevista é transcrita para o site Andrezza Barros, onde o ator mirim tem uma coluna exclusiva.





O ator também tem um outro quadro com o mesmo nome dirigido pelo Diretor de Imagem do Big Brother Brasil, PC Junior, que também faz Direção da série “Um Acampamento Misterioso”, onde Gui vive o personagem Tom. A produção da série fica por conta da produtoras: Danielle Koppel e Michelle Reis. Sobre a estreia, Gui comentou que, “estou amando minha estreia no cinema, é um sonho que virou realidade”, comenta.

O ator mirim também é destaque de várias empresas de divulgação por ser mini promoter do Rio de Janeiro. Sobre projetos futuros, ele conta: “Estarei em mais dois filmes e uma novela, que logo quero compartilhar com o meu público”, finaliza.