Gui Napolitano nunca assinou contrato com ‘‘A Fazenda’’ e já está de malas prontas para fora do Brasil

O ex-BBB negou todos os boatos de que a Record teria o deixado de stand by

Nesta segunda-feira (23), o ex-BBB Gui Napolitano foi citado numa polêmica em envolvendo o reality da Record Tv, “A Fazenda 13’’. O nome do modelo foi citado como um dos integrantes da nova edição do reality mas em entrevista para o Jornal de Brasília ele negou as informações.

Gui Napolitano nega qualquer participação no reality ‘A FAZENDA’

Segundo as especulações o modelo teria sido substituído pelo modelo Erasmo Viana, ex-marido de Gabriela Pugliesi, mas o ex-BBB já desmentiu e contou que nem chegou a fazer a entrevista para participar da edição.

“Eu nunca estive na ‘Fazenda’, nunca assinei nada. Todo mundo sabe que para ser stand by tem que ficar confinado, eu sei porque tive amigos que já foram”, explicou.

Com mais de dois milhões e meio de seguidores, Gui já está gravando sua participação no reality de confeitaria do SBT

Gui ainda adiantou que já tem projetos fechados para fora do Brasil, e que o destino é surpresa para os fãs.