Mas e a Duda? Internautas apontam conversa suspeita entre Gui Araújo e Nego do Borel

Gui Araújo aconselha o cantor e deixa telespectadores decepcionados

No último domingo, (19), os peões da ‘Fazenda 13’ participaram de uma atividade que consistia em apontar seu desejo de primeiro eliminado e escolher um participante para ir junto para a final do programa, que ocorrerá em dezembro. Para surpresa de zero pessoas, o cantor Nego do Borel foi o mais apontado como primeiro eliminado, o que culminou na desestabilização do mesmo e choro, obviamente já sentindo que seu lugar na formação da primeira roça está sendo colocado.

O que causou estranheza nos assinantes do PlayPlus e twitteiros é que Gui Araújo, ex ficante de Duda Reis, ex namorada de Borel, foi aconselha-lo após a atividade com uma conversa pra lá de esquisita. “Fica bem com você que, automaticamente, você vai se conectar com a gente. (…) Assim que você estiver bem, as pessoas vão reconhecer. Eu te conheço não é de hoje. Enquanto você não se entender, vai ser difícil alguém te entender. A gente não se conhece há 7 dias não, mano… Eu nunca me deixei levar por esses bagulhos, não.”, aconselhou o fazendeiro da semana.

Só que no último sábado, (18), em conversa com Dynho Alves, Mussunzinho e Victor Pecoraro, Gui Araújo citou o caso de Duda Reis e ainda chorou dizendo que o cantor a prejudicou e a fez sofrer muito. Também contou que dias antes do confinamento, o funkeiro lhe mandou mensagem chamando a ex de “louc*” e que queria que eles se dessem bem no confinamento. Já em outra conversa, disse a Dynho Alves que o mínimo que poderia fazer [pela Duda Reis] seria indicar Borel para a roça.

Será que esse conselho foi uma estratégia de Gui Araújo para não o deixar no papel de vítima? Será que o modelo quer colocar panos quentes para esquentar a indicação de Borel direto para roça sem chance de prova do Fazendeiro? Ou a máscara caiu? A internet está dividida. Entre os posts dos twitteiros se destacam:

“Esse Gui é bem falso tbm ein, fala mal depois aconselha? larguei de mão”, Thuany;

“Ele tá certo, isso é estratégia de jogo. Sabe que se deixar o Nego do Borel se fazendo de coitado, isolado, coitadinho, o público fica com pena e eles se tornam os vilões!”, Patrícia;

“Ê, Duda, tu te liga, tão usando tua história para autopromoção, e olha, parece que não é só o NB [Nego do Borel] não, viu?”, Coras.