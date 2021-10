Gui Araújo e Marina Ferrari se beijam em ‘A Fazenda 13’

Os peões já ensaiavam um romance desde o primeiro dia, mas o 1º beijo aconteceu só depois de semanas de confinamento

“MAGUIS”, — fãs que torcem por Gui Araújo e Marina Ferrari —, podem comemorar. Rolou o primeiro beijo do casal em ‘A Fazenda 13’, finalmente, na última festa nesta sexta-feira (15).

Depois de um mês de confinamento, troca de carícias, joguinhos de sedução, brincadeiras e abraços, os influenciadores deram o primeiro beijão ao som de Pé na Areia, de Diogo Nogueira.

Os internautas, que “shippam” o casal, foram a loucura nas redes sociais e já planejam um relacionamento fora do confinamento, mas outros tantos criticaram o beijo e acharam que não houve química entre o casal.

Inclusive, muitos twitteiros postaram beijos de outros casais de realities para comparar, como Paula Amorim e Breno Simões do BBB18; Tati Dias e Guilherme Leão da Fazenda 11; e sobrou até para o próprio Gui Araújo com a ex-namorada, Gabi Brandt, em De Férias com Ex.

Logo após o beijo, o influenciador fez um comentário para a empresária e Dynho Alves, que a deixou muito sem graça: “Eu nunca comi tanta coisa em um beijo”, comentou. Mas logo em seguida, se beijaram novamente.