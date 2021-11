Campanha feita pela família de Gugu relembra dois anos da morte do apresentador

A ação será lançada no domingo, 21 de novembro, data em que marca os dois anos da morte do apresentador

Gugu Liberato morreu no dia 21 de novembro de 2019, deixando muita saudade e boas memórias. Além disso, Gugu também deixou um importante legado: a conscientização sobre doação de órgãos e tecidos.

A campanha #GuguVive foi criada em 2020 com o objetivo de organizar uma grande corrente do bem para juntos aumentarmos o número de doadores de órgãos no Brasil. Em seu lançamento a iniciativa contou com o apoio de diversas celebridades que, sensibilizadas com a importância da mensagem, se engajaram nesta causa e enviaram vídeos de apoio convidando a população para uma maratona de conscientização sobre a capacidade de cada um de nós de salvar vidas e a necessidade de informar a família sobre nosso desejo de sermos doadores.

A campanha #GuguVive foi criada em 2020 com o objetivo de organizar uma grande corrente do bem para juntos aumentarmos o número de doadores de órgãos no Brasil

Neste ano de 2021, quando o mundo começa a se recuperar do baque da pandemia do Covid-19 após um longo período de isolamento e dor, além de grande queda no número de doações de órgãos e tecidos, a campanha #GuguVive quer relembrar o legado de Gugu retomando a mensagem da importância da doação de órgãos.

Sempre que o número de vidas salvas com a doação de todos os órgãos de Gugu é divulgada, a resposta do público é imediata e o engajamento na causa se fortalece. Na esperança de fazer a fila das doações andar e essa mensagem de solidariedade se espalhar pelos quatro cantos do nosso país, criamos uma ação lembrando a todos quantas vidas podem ser salvas por um único doador e reforçando a importância de informar os familiares para que autorizem a doação de órgãos.

Sempre que o número de vidas salvas com a doação de todos os órgãos de Gugu é divulgada, a resposta do público é imediata e o engajamento na causa se fortalece

A AÇÃO #50VIDAS

A ação será lançada no domingo, 21 de novembro, data em que marca os dois anos da morte do apresentador. Os três filhos de Gugu, João Augusto, Marina e Sofia Liberato postarão em suas redes sociais e nas redes da @GuguVive um pedido para que as pessoas façam um post de foto ou vídeo com a hashtag #50Vidas escrita na palma de suas mãos e espalhem a mensagem de apoio a doação de órgãos.

Todas as pessoas que fizerem o post, deverão escrever a #50vidas em suas mãos e também marcar a mesma hashtag nos posts para a divulgação viral da campanha, além da tradicional #GuguVive e a marcação nas páginas @guguvive no Facebook e Instagram.