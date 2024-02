Guess Eyewear lança campanha estrelada por Georgina Rodriguez

A influenciadora foi fotografada em Vereda del Cortijo, Madri, em uma propriedade de luxo com vistas da cordilheira Sierra de Guadarrama

A marca francesa Guess Eyewear, acaba de lançar sua nova campanha da coleção ‘SS24’ com a modelo, influenciadora e estrela de TV hispano-argentina, Georgina Rodriguez, dirigida por Paul Marciano, diretor criativo da GUESS?, Inc., e filmada pela renomada fotógrafa de moda e lifestyle Tatiana Gerusova.

A influenciadora foi fotografada em Vereda del Cortijo, Madri, em uma propriedade isolada e de luxo com vistas deslumbrantes da cordilheira Sierra de Guadarrama, este local continental se adapta perfeitamente ao clima de diva dos anos 1950 das imagens da campanha em preto e branco.

Na campanha Georgina usa os modelos GU00111, GU00113. O primeiro modelo, reflete óculos de sol em cat-eye, redesenhados com aros angulares. A estrutura apresenta a construção inovadora das hastes que reproduzem a corrente icônica presente nos acessórios da marca.

O outro apresenta óculos de sol de acetato em forma quadrada. A icônica estampa animal da marca é reproduzida nas hastes decoradas com o logotipo ‘G’ de metal e detalhes brilhantes. A cor vibrante é a chave para essas armações, a frente e as lentes coordenadas de cor com a impressão nas hastes.