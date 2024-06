Guaraná Jesus lança latinhas em homenagem às lendas do Bumba Meu Boi

Guaraná Jesus lançou latinhas em homenagem às lendas do Bumba Meu Boi, um ícone do São João do Maranhão, que é celebrado pela marca com a campanha “o sabor encantado do São João”.

Edições limitadas enaltecem as lendas do São João maranhense



Foram lançadas três latinhas temáticas em homenagem às histórias fantásticas contadas nas toadas do Bumba Meu Boi. As edições limitadas trazem a identidade visual que enaltece as lendas do São João maranhense: Catirina e Pai Francisco, Cazumbá e Dom Sebastião e o Touro Encantado. O conceito “O sabor encantado do São João” decora as latas comemorativas com a magia das cores e dos sabores da cultura maranhense, unindo-se ao rosa e azul, símbolos da bebida.



Ainda como parte da campanha, o Guaraná Jesus criou um site no qual o público pode descobrir a história de cada uma dessas lendas e ouvir toadas emblemáticas de Bumba Meu Boi, que trazem os personagens no enredo. A plataforma também disponibiliza um quiz, onde é possível descobrir qual lenda do São João do Maranhão se parece mais com você. “O período junino no Maranhão é um tempo especial em que o público celebra mais do que nunca suas tradições. Nesse contexto, nada melhor que unir a representatividade do Guaraná Jesus com esse festejo icônico, enaltecendo o Bumba Meu Boi, um dos protagonistas dessa festa tão rica. Por meio das latas comemorativas, queremos encantar os consumidores com a riqueza da cultura popular maranhense e celebrar as toadas, as lendas fantásticas e personagens marcantes do São João”, destaca Victor Távora, gerente de refrigerantes da Solar Coca-Cola, companhia responsável pela produção e distribuição da bebida.



A campanha é assinada pela agência maranhense Maximize, que trabalha com o Guaraná Jesus desde 2021. Em anos anteriores, a marca homenageou as festas juninas com o mote “O sabor dos ritmos do São João”, e as indumentárias juninas, com a campanha “O sabor do São João nasce aqui”. Em 2024, as ilustrações de “O sabor encantado do São João” são assinadas pelo ilustrador e designer gráfico maranhense Girresse Ribeiro.