Guará celebra o samba com poetas e orquestra de cavaquinhos

Com o objetivo de reunir expoentes da velha guarda do samba e novos músicos do cenário cultural brasiliense, o projeto “Encontro de Gerações” segue com sua programação itinerante pelo Distrito Federal. Nesta segunda-feira (20/05), a partir das 14h, o Centro de Convivência de Idosos do Guará será palco de uma apresentação gratuita que promete emocionar o público. Os senhores do grupo Poetas do Samba e os jovens talentos da Orquestra de Cavaquinhos de Brasília se unirão para interpretar clássicos do samba, do chorinho e da música popular brasileira.

A coordenadora do projeto, Ester Braga, destaca a importância de espaços como esse para promover a socialização dos idosos e ressaltar a relevância do contexto sociocultural na melhor idade. “Possibilitar atividades sociais e culturais que geram sentimentos positivos se faz cada vez mais necessário, especialmente quando convivemos com altos índices de violência contra pessoas idosas no Brasil,” afirma Ester.

Idealizado por Ester Braga, diretora da ABÈBÈ Produções, e realizado em parceria com o Instituto Latinoamerica e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, o projeto “Encontro de Gerações” passará por oito regiões administrativas. Esta será a quarta apresentação da programação, que circula por Centros de Convivência de Idosos, escolas e espaços públicos do DF.

Poetas do Samba

Formado por Amílca Paré, Antônio Siqueira, Luacia de Maria, Maurílio Gomes, Salvador, Walter Pinori, Kalidasa Santos e Luiz Antônio Jambeiro, o grupo Poetas do Samba foi idealizado por Ester Braga em 2015. O trabalho desses músicos da velha guarda já é reconhecido por sambistas de renome nacional como Monarco da Portela, que foi homenageado pelo grupo em 2017, Arlindo Cruz, Roque Ferreira e Renata Jambeiro.

Orquestra de Cavaquinhos de Brasília

Criada pelo maestro Dudu Oliveira, em 2010, paralelamente ao Projeto Sociocultural Waldir Azevedo, a Orquestra de Cavaquinhos de Brasília coleciona apresentações em importantes espaços culturais da cidade, como Clube do Choro, Centro Cultural Banco do Brasil e Festival de Orquestras Populares da Caixa Econômica Federal.

Para ampliar o alcance dessa troca de experiências, todas as apresentações musicais e rodas de conversa contarão com audiodescrição e tradução em LIBRAS, garantindo inclusão e acessibilidade para todos os presentes.

SERVIÇO

Encontro de Gerações

Quando: entre abril e junho de 2024

Onde: confira a programação abaixo.

Quanto: Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

20/05 – Segunda-feira, a partir das 14h

Centro de Convivência de Idosos do Guará – Área especial do Cave Guará ll

27/05 – Quinta-feira, a partir das 14h

Escola CEF 01 Candangolândia

29/05 – Quarta-feira, a partir das 18h

Biblioteca Escolar e Comunitária Rui Barbosa – Qd 04 Sobradinho

06/06 – Quinta-feira, a partir das 14h

Associação dos Idosos Ceilândia – EQNM 05/07 Área especial/ Ceilândia