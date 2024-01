GSH Banco de Sangue de Brasília em estado crítico: apelo urgente por doadores

Banco de Sangue enfrenta déficit de 70-80% nos estoques; Doadores de Rh A+, O+ e O- são essenciais

O GSH Banco de Sangue de Brasília enfrenta uma situação crítica em seus estoques, com um déficit alarmante de 70% a 80%. A instituição lança um apelo urgente à população, convocando doadores de todos os tipos sanguíneos para comparecerem à unidade localizada na SGAS 915 – Asa Sul – 2º subsolo do Centro Clínico Advance I.

A coordenadora regional de captação de doadores, Ana Luiza Araújo, destaca que, embora todos os tipos sanguíneos sejam necessários, os de Rh A+, O+ e O- são os mais escassos. Mesmo aqueles que desconhecem seu tipo sanguíneo são incentivados a doar, pois o teste de tipagem é realizado no procedimento.

O Banco de Sangue registra, atualmente, uma média de apenas 10 a 15 doações por dia, enquanto o ideal seria atingir pelo menos 50 bolsas de sangue para garantir um equilíbrio nos estoques.

Ana Luiza explica que o período atual é particularmente desafiador devido às férias, a proximidade do Carnaval e o surto de Dengue que afeta a cidade. Aqueles que contraíram Dengue ficam inaptos para doar sangue durante 30 dias após o término dos sintomas, aumentando a dificuldade em manter os estoques.

A coordenadora reforça que, de cada 10 pacientes internados nos hospitais, um necessita de transfusão sanguínea para se recuperar. Com a demanda por hemocomponentes em alta, a situação se torna ainda mais crítica.

A unidade opera de segunda a sábado, das 7h às 12h30, e os interessados em doar podem comparecer diretamente ao local ou agendar previamente pelos telefones (61) 3011-7531 e (61) 9632 3648. O GSH destaca a importância de observar os requisitos para doação, lembrando que o ato de doar sangue é crucial para salvar vidas e superar esse momento delicado.

Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

– Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

– Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

– Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

– Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

– Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

– Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

– Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

– Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

– Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

– Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

– Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

– Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

Serviço:

GSH Banco de Sangue de Brasília

Endereço: SGAS 915 – Asa Sul – 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star)

Telefones: (61) 3011-7531 e (61) 9632 3648

Atendimento: de segunda a sábado, das 7h às 12h30

Estacionamento gratuito para doadores no local.