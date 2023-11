GSH Banco de Sangue de Brasília convoca população a doar sangue neste período de feriados

Estoques das bolsas de sangue estão 80% abaixo do número ideal, índice considerado crítico

O GSH Banco de Sangue de Brasília convocou a população a doar sangue neste período de feriados. Com mais dois feriados pela frente em novembro – Proclamação da República, dia 15, e Dia do Evangélico, 30 -, há preocupação com a baixa nos estoques e, por isso, o apelo foi feito para que as pessoas façam doações.

A instituição informa que os estoques das bolsas de sangue estão 80% abaixo do número ideal, índice considerado crítico, pois pode comprometer o abastecimento dos hospitais justamente neste momento em que as demandas aumentam devido aos acidentes de trânsito nas estradas.

Nesta quarta-feira, 15 de novembro, Proclamação da República, o GSH Banco de Sangue de Brasília estará aberto, atendendo aos doadores em seu horário normal. Para doar, basta comparecer à unidade, ou agendar previamente, observando os requisitos abaixo.

“Não temos dúvidas de que são feriados importantes, que celebram e trazem reflexões necessárias para a sociedade. Porém, unimos esforços em conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue principalmente nestes períodos em que há uma queda acentuada nas doações”, explica Isabela Dias, coordenadora regional do GSH Banco de Sangue de Brasília, alertando que as pessoas podem se programar para doar antes de viajar.

Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

– Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

– Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

– Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

– Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

– Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

– Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

– Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

– Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

– Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

– Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

– Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

– Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

GSH Banco de Sangue de Brasília fica na SGAS 915 – Asa Sul – 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star). O atendimento acontece de segunda a sábado, das 7h às 12h30, e há estacionamento gratuito para doadores no local.