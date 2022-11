Grupo SOMA lança camarote da moda no Carnaval 2023 na Marquês de Sapucaí

A presença do maior grupo de moda do Brasil na maior festa popular do país foi anunciada esta semana. O espaço será exclusivo para convidados e contará com representantes das diversas marcas que compõem o portfólio do Grupo SOMA

O lançamento do camarote da moda no Carnaval 2023, do Grupo Soma, na última quinta-feira (17), contou com a presença de nove líderes de diferentes marcas que compõem o portfólio do Grupo: Katia Barros (Farm), Isabel del Priore (Animale), Fabíola Guimarães (Hering), Nati Vozza (NV), Cris Barros e Dani Barros Verdi (Cris Barros), Clarisse Carvalho (Maria Filó), Marta Rodrigues (Fábula) e Marcella Mendes (Foxton) – todas com styling de Lulu Novis.

Também estiveram presentes Roberta Bicalho, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Soma; Taciana Abreu, head de Sustentabilidade do Grupo Soma; e Nelson Camargo, diretor de Marketing Institucional da Farm.

“O Soma é o mais importante grupo de moda do Brasil, e o Carnaval é a expressão cultural mais forte do país. Vamos juntar essas duas forças que estão altamente conectadas. Estarmos presentes no evento é uma homenagem à cultura, à brasilidade que faz parte da nossa história. É um momento e um lugar que a gente encontrou também para celebrar o sucesso de um grupo de onze anos que vem crescendo consistentemente e que agrega marcas complementares”, contextualizou Kátia Barros.

Artistas visuais levarão referências africanas e indígenas para o camarote

“A intenção é nos reunirmos para celebrar quem está junto com a gente em nossa trajetória e os valores de que compartilhamos, além de contribuir para o processo de valorização do Carnaval como arte”, acrescentou Taciana Abreu.

Com o lema “Gente é o que Soma” e presente no ranking GPTW das 100 melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro, o grupo aposta na representatividade do projeto:

Fachada do Projeto de Gringo Cardia para a Soma

“Nós somos um grupo formado por mais de 12 mil colaboradores e, destes, mais de 70% são mulheres. Então, nós podemos dizer, sim, que temos uma alma feminina, muita força, muita intuição, muita bossa e muita criatividade. O projeto do camarote é uma tradução da nossa alma, da nossa cultura organizacional”, afirmou Roberta Bicalho.