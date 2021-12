Grupo Record transmite prêmio ‘’Amigos do Mercado’’

Em sua quinta edição, a emissora irá também patrocinar a cerimônia

Nesta quarta-feira (08) acontece a entrega do Prêmio Amigos do Mercado, realizado desde 2017, reconhecendo o trabalho dos profissionais em dezesseis categorias da indústria da comunicação. Dentre eles, anunciante, atendimento, criação, executivo de vendas, mídia, planejamento, operações, inteligência de mercado, marketing digital e projetos especiais.

O Grupo Record está, também, patrocinando o evento ao lado de EXAME, OPL Digital, NEOOH, WMccann, JC Decaux, Inarco Troféus e The Led

O evento acontecerá no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, com participação de mais de 350 convidados do mercado publicitário. Esta edição conta com a parceria do Grupo Record na transmissão ao vivo e exclusiva da cerimônia em sua página comercial (comercial.recordtv.com.br), a partir das 18 horas. O Grupo Record está, também, patrocinando o evento ao lado de EXAME, OPL Digital, NEOOH, WMccann, JC Decaux, Inarco Troféus e The Led.

Idealizado pelo Amigos do Mercado, uma entidade com propósito de transformar o mercado mais amigável, reunindo os profissionais de propaganda, através de iniciativas que criam espaços para que os profissionais possam compartilhar ideias, negócios, pesquisas, insights, cases e notícias. Além de favorecer o networking e reconhecimento do trabalho destes profissionais no dia a dia.

Os homenageados – gestores em agências, veículos de comunicação, anunciantes e outras empresas diretamente ligadas ao mercado, como é o caso de produtoras – foram indicados entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro por membros dos 23 grupos de WhatsApp do Amigos do Mercado. “Das 630 indicações que recebemos, esses foram os 100 nomes mais citados como referência”, explica Marcos Braga, CEO do Amigos do Mercado. Estes homenageados, indicaram os nomes que concorreram à premiação. Os vencedores em cada uma das 15 categorias foram definidos a partir de uma votação aberta entre os mais de 37.000 membros do grupo no Facebook.

Idealizado pelo Amigos do Mercado, uma entidade com propósito de transformar o mercado mais amigável, reunindo os profissionais de propaganda, através de iniciativas que criam espaços para que os profissionais possam compartilhar ideias, negócios, pesquisas, insights, cases e notícias. Além de favorecer o networking e reconhecimento do trabalho destes profissionais no dia a dia.

A premiação também contará com uma homenagem especial in memoriam a Rodolfo de Albuquerque, executivo do Grupo Record que faleceu este ano, em decorrência de complicações da covid-19.

Confira a seguir a lista dos 100 homenageados:

– Adriana Favaro | Kantar IBOPE

– Adriana Pascale | Parrot Analytics

– Adriana Vendl | Disney

– Aga Porada | Africa

– Alessandro Janoni | Datafolha

– Aline Moda | Google

– Ana Lúcia Tavares | Meio & Mensagem

– Ana Matozo | OPL Digital

– Ana Paula Castello Branco | TIM

– André Chueri | Ampfy

– André França | WMcCann

– Andre Sobral | Kwai

– Andreia Abud | Wieden + Kennedy

– Andreia Kretili | Alpha FM

– Ane Lopes | Claro

– Antonio Fadiga | Artplan

– Arnaldo Rosa | EXAME

– Beatriz Bottesi | Facebook

– Bruno de Paula | Discovery

– Carlinha Gagliardi | BETC Havas

– Carlos Brust | Urbana

– Carolina Aver | Coca-Cola

– Carolina Chadi | David

– Caroline Brandt | Wunderman Thompson

– Caroline Magalhães | NEOOH

– Cesar Toledo | Suno

– Cintia Hachya | Banco Original

– Ciro Hashimoto | Mercado Livre

– Cris Camargo | IAB

– Cynthya Rodrigues | PMP.Bid

– Daniel de Tomazo | Ogilvy

– Daniela Cachich | Ambev

– Daniela Franco | Leo Burnett Tailor Made

– Daniela Gazzano | Talent

– Danielle Mattos | Indique Uma Preta

– Danilo Fuin | Nova Brasil

– Diego Villalba | FLIX Media

– Edney Nachi | CONAR

– Edu Simon | Galeria

– Eliana Cassandre | Grupo Petrópolis

– Fabiana Maria da Silva | Bradesco

– Fabio Brancatelli | Peach Brasil

– Fabio Rosinholi | WE

– Fátima Rendeiro | GMRJ

– Fernando Rodovalho | Acessooh

– Fred Müller | SBT

– Gabriele Prospero | VMLY&R

– Gyslaine Muraro | ADVB PR

– Henrique Collor | Twitch

– Hugo Oliveira | C6 Bank

– Igor Puga | Santander

– Israel Souza | BE 180

– João Branco | McDonalds

– João Carvalho | Hands Mobile

– José Pereira Guabiraba | Estadão

– Juliana Cury | Burger King

– Juliano Del Fiore | Pullse

– Junior Freitas | DPZ&T

– Lívia Kinoshita | Renault

– Loraine Ricino | Gol Linhas Aéreas

– Lucca Rossini | Samsung ADS

– Maitê Carvalho | Nestlé

– Manzar Feres | Globo

– Marcello Braga | CAOA

– Marcelo Cesário | Rádio Capital

– Marcelo Iberê | Grupo Bandeirantes

– Marcelo Pacheco | Warner Media

– Márcia Ribeiro | Nó de Rosa

– Marco Frade | Diageo

– Marina Calado | AirFluencer

– Marina Daineze | Vivo

– Marina Roale | Consumoteca

– Mario Leão | Retail Media

– Mario Raposo | 99

– Mauricio Almeida | Publicis

– Mauricio Kotait | CNN

– Melissa Carvalho | AlmapBBDO

– Miriam Vendramini | Altermark

– Polika Teixeira | Mobi2buy

– Rafael Ramos Gonçalez | BRF

– Raphael Vianna | Seara

– Raquel Zorzi | CompassoColab

– Rebeca Gharibian | Quiddity

– Renata Ucha Campos | Cartões Elo

– Renata Valio | UM Worldwide

– Renata Vieira | Mondelez

– Ricardo Dias | Adventures

– Ricardo Rodrigues | Editora Globo

– Robson Harada | Itaú

– Rodolpho Aguiar | LVL

– Rodolpho Pera | R7

– Rodrigo Medeiros | CP+B Brasil

– Rodrigo Vieira | Iprospect

– Sabrina Salgado | TV Record

– Sandra Martinelli | ABA

– Sandro Moretti | Eletromídia

– Silvio Soledade | APP

– Sonia Leme | ABEP

– Thais Schauff | MMA

– Tiago Santos | FCB