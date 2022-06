Grupo Profarma investe na Health Meds, marca especializada em produtos com canabinoides no Brasil

A negociação faz parte da estratégia da expansão da Health Meds

Uma boa notícia para área da saúde brasileira. A Health Meds, empresa brasileira especializada em produtos à base de canabinoides, anunciou um acordo para venda de 10% da empresa para o Grupo Profarma, um dos maiores grupos empresariais do setor farmacêutico do Brasil, formado pela Profarma Distribuição e Rede d1000 (Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário).

William é Engenheiro Mecânico, Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (MBA) e já fundou outras empresas



Para William Grutter, fundador e CEO da Health Meds, esse é um momento de comemoração. Isso porque esse acordo entre as empresas potencializou a estratégia de expansão da marca nacional com foco em pesquisa para produtos à base de canabinoides. Para o fundador e diretor de Novos Negócios da Health Meds, Leandro Neto, o resultado desse acordo é resultado da consolidação da empresa no país.

Leandro afirma que a parceria entre as duas marcas é um fator de consolidação da trajetória que a Helth Meds vem construindo, fruto de planejamento e inovação



“Esse acordo vem ao encontro do nosso propósito de desenvolver produtos baseados em pesquisas de ponta, que promovam qualidade de vida para milhares de pessoas. Cresceremos de forma orgânica, sustentável e perpetuada, sob os pilares da ciência, educação médica continuada, valores, cultura e propósito, perfeitamente alinhados aos interesses de todos nossos stakeholders, acionistas e sociedade”, enfatiza Grutter.

“O investimento está alinhado com a nossa estratégia de diversificação, com objetivo de gerar mais rentabilidade para a Companhia e assim mais valor para os acionistas”, disse Max Fischer, VP de Relações com Investidores e Finanças do Grupo Profarma



A Health Meds foi fundada em 2019 e tem sido uma referência no setor, tendo capacidade de produção de até 7 mil frascos semanais. Já o Grupo Profarma vai comemorar 61 anos de mercado em 2022. “Entendemos que a chegada do Grupo Profarma potencializará o plano de expansão da companhia. É a chancela que faltava para continuarmos desenhando nosso caminho de sucesso, transformando de forma inovadora e positiva a vida de cada paciente e familiar”, concluiu Leandro.