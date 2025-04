Grupo LATAM Airlines registra lucro líquido de US$ 355 milhões no primeiro trimestre

Ontem, 28, o LATAM Airlines Group divulgou os resultados correspondentes ao primeiro trimestre deste ano, com tendências positivas nos campos operacional e financeiro.

O grupo encerrou o período com US$355 milhões em lucro líquido, 38% a mais que no primeiro trimestre do ano de 2024, e com margem operacional ajustada de 16,8%. O grupo transportou 21 milhões de passageiros, 3,6% a mais que no mesmo período do ano passado. Além disso, alcançou um primeiro trimestre recorde em rentabilidade financeira com um EBITDAR ajustado, de quase US$1 bilhão.

Durante o período, o grupo teve receitas operacionais de US$3,411 bilhões, 2,7% a mais que no ano passado, explicado por um aumento de 1,6% nas receitas de passageiros e um aumento de 9,8% nas receitas de carga. Já o resultado operacional ajustado atingiu US$573 milhões, o que representa um crescimento de 23,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

“A capacidade de adaptação operacional e financeira da LATAM permite que ela esteja bem preparada para enfrentar os próximos meses, aproveitando a agilidade para entregar resultados sólidos e capturar oportunidades em toda a região”, disse Ricardo Bottas, CFO do LATAM Airlines Group.

Ainda, foi aprovado um programa de recompra de ações de até 1,6% das ações em circulação durante os próximos 18 meses. A LATAM executa o programa por meio de uma Oferta Firme em Bloque (OFB) pro rata na Bolsa de Comércio de Santiago por até 9.670 milhões de ações, 1,6% do capital social total,, a um preço de $15,02 pesos chilenos por ação – aproximadamente US$153 milhões. A OFB estará vigente até 30 de abril.