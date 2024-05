Grupo Iter executa plano de ação em apoio às famílias atingidas pelas chuvas no RS

O Grupo Iter lançou uma série de ações faseadas em curto, médio e longo prazo, para colaborar na plena recuperação das cidades e famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A empresa conta com apoio de instituições do trade turístico, matchfunding, e campanha de arrecadação de doações no Parque Bondinho Pão de Açúcar e no Edifício Mourisco, como ponto de coleta no Rio de Janeiro, entre diversas iniciativas.

Holding de turismo e experiências em Canela-RS



Neste primeiro momento, o Grupo Iter, holding de turismo e experiências que é administradora do Parque Bondinho Pão de Açúcar e outros ativos como o Parque do Caracol em Canela-RS, irá investir na mobilização de ações focadas em necessidades imediatas da população. Está sendo realizada a compra de geladeiras e móveis para a população, com recursos próprios, e foi criado um fundo de reserva para os profissionais que estarão impossibilitados de trabalhar no médio prazo, e também atua em colaboração com a APASG, Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha, que irá reverter sua colaboração para atendimento às necessidades da população local.

Parque Bondinho Pão de Açúcar será um ponto de doações



Para promover o engajamento de todos os funcionários da holding, o Grupo Iter também lançou mão de uma ação de matchfunding. Para cada R$1,00 doado por um colaborador do Grupo para as campanhas de arrecadação das instituições União BR, Hasam ou ASPAG, a empresa se compromete a doar mais R$ 2,00. O montante arrecadado será destinado à União BR, uma rede de apoio às ONGs locais, especializada em campanhas beneficentes durante emergências e catástrofes, à Hasam, que desenvolve uma ação para a produção de móveis e à APASG, focada na construção de casas. “Neste momento, além de ser essencial a colaboração de todos em prol dos atingidos pela catástrofe, é importante nos solidarizarmos em outro nível, nos colocando à serviço da população como agente de transformação e reconstrução local, de acordo com a representatividade do atrativo na região”, diz Sandro Fernandes CEO do Grupo Iter.



E, seguindo essa corrente de colaboração e solidariedade, o Parque Bondinho Pão de Açúcar será um ponto de doações da população carioca de itens de primeira necessidade (higiene, limpeza, roupas, entre outros) na administração do Parque, sediado na Praia Vermelha, na Urca. Já na sede da holding, no Edifício Mourisco, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a empresa mobilizou outras companhias que operam no prédio comercial a fazerem doações destes itens, no mesmo endereço. A C2Rio, empresa de turismo receptivo pertencente ao Grupo Iter, também se une à corrente, e irá fazer o transporte das doações arrecadadas no Mourisco para o Parque Bondinho Pão de Açúcar. O Parque Terra dos Dinos, em Miguel Pereira-RJ, também fará uma parceria com o Grupo Iter. Em uma ação de colaboração com o Parque Bondinho Pão de Açúcar, ambos os atrativos irão promover o ‘Dia das Mães Solidário’. Todo valor arrecadado da bilheteria deste domingo, 12, será destinado para as ONGs que estão auxiliando as comunidades afetadas pelas chuvas no RS.



A médio e longo prazo, a empresa se compromete a dar continuidade às iniciativas solidárias, e também a mobilizar o trade turístico do Rio de Janeiro através de órgãos e demais empresas a se engajarem na causa. O Parque do Caracol também planeja se colocar à disposição da população e de órgãos públicos e federais para servir como ponto de apoio e agente de transformação para a plena reconstrução e recuperação da região como um todo.