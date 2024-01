Grupo HOPE cria projeto de doação de roupas chamado “Doe Esperança”

Doações de roupas íntimas para pessoas em situações de vulnerabilidade é o principal foco do projeto

O Grupo HOPE, uma das primeiras marcas brasileiras de roupa íntima feminina, criou o projeto “Doe Esperança”, que visa estimular e receber doações de calcinhas, sutiãs e pijamas, que serão destinadas às mulheres em situação de vulnerabilidade social. A doação ocorre de forma simples, bastando o doador ir a uma loja da HOPE e depositar, dentro de uma urna indicada, as peças íntimas a serem doadas. A partir disso, é de responsabilidade da loja realizar a higienização adequada e a distribuição das roupas, que poderá ser executada por ONGS, instituições, fundações ou entidades religiosas. A motivação para a criação do projeto veio após a divulgação de uma pesquisa que apresenta que as roupas íntimas são a segunda maior necessidade das mulheres em situação de rua, perdendo apenas para água.

“Sabemos o quanto é desafiador o processo de desmistificar a doação de roupas íntimas, mas como marca de lingerie, enxergamos a importância de atender às necessidades básicas daquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Ao realizar as doações, testemunhei de perto a carência dessas mulheres quando o assunto é calcinha. Ter acesso à roupa íntima vai além do conforto, é uma questão de dignidade e saúde, e nós precisamos reverter essa situação”, explica a sócia-diretora do Grupo HOPE, Sandra Chayo.

Devido à ideia de que muitas pessoas jogam suas roupas íntimas fora por acreditarem que não podem ser doadas, mesmo elas estando em um bom estado de conservação, a HOPE decidiu ter como missão estimular a mudança desse pensamento, com a finalidade de provocar uma diminuição no descarte desnecessário, e com isso, fazer o destino dessas peças para mulheres em situações de vulnerabilidade social. É válido ressaltar que, segundo um estudo feito com profissionais da saúde, com a higienização das peças íntimas em lavanderias industrias, não há qualquer risco de contrair doenças ou bactérias ao utilizar as peças, proporcionando assim uma segurança às mulheres em situação de rua que receberem a doação.

A existência do “Doe Esperança” é de grande valia, visto que proporciona mudanças de pensamentos das pessoas e ressalta os efeitos positivos que essas doações geram, como no recebimento das roupas pelas mulheres necessitadas e na maior conscientização ambiental a respeito do consumo e descarte de bens ao aumentar o tempo de vida desses itens e produzir uma menor quantidade de lixo ao planeta.