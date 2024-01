Grupo de Mídia de São Paulo divulga data e destino da “Innovation Journey” e outras novidades para 2024

Novidades incluem realização de viagem e eventos, criação de cursos e expansão de mercado

O Grupo de Mídia de São Paulo divulgou recentemente várias novidades em suas atividades para 2024. Entre essas novidades estão a definição da data e do destino da viagem técnica internacional voltada para os profissionais de agências e de anunciantes que possuam ações referentes à comunicação. A edição deste ano da ““Innovation Journey” ocorrerá entre os dias 21/04 e 26/04, em Singapura, país asiático.

“A ‘Innovation Journey’ oferecerá aos participantes atividades em diferentes formatos, como workshops (atividade hands-on), exchange sessions (visitas e conversas em profundidade dentro e fora de empresas), palestras seguidas de dinâmica, encontros de relacionamento para fortalecimento de networking, entre outras”, afirma Fábio Freitas, presidente do Grupo de Mídia de São Paulo.

Além dessa novidade, haverá também a ampliação de matérias aplicadas na realização do bootcamp em parceria com o SoulCode com a finalidade de promover a formação de profissionais de mídia e performance para atuação no setor. Essa formação tem como foco também a inclusão da diversidade no mercado, com grande participação no bootcamp de pessoas negras ou pardas, mulheres e membros da comunidade LGBTQIAPN+. Ainda nesse segmento, dentro de algumas semanas será realizada uma feira para a empregabilidade dos recém-formados no bootcamp. A parceria com a SoulCode também será expandida, por meio da meta de transformar o bootcamp em EAD, o que possibilitará que profissionais experientes e com grande conhecimento na área atuem como professores; e com ela recebendo recém-chegados à área de mídia que desejem aprofundar/reciclar seus conhecimentos e fundamentos em mídia, dados e tecnologia.

O Comitê de Educação do Grupo de Mídia de São Paulo, em 2024, também proporcionará um maior número de atividades, com o objetivo de criar e oferecer oportunidades de estudos englobando profissionais de mídia de todos os níveis. Outras novidades são o plano de treinamentos focados em aprimorar as habilidades estratégicas relativas a negócios para profissionais nos níveis de diretorias e supervisão das empresas que atuam com comunicação; o desenvolvimento de uma série de módulos de treinamento técnico e de reciclagem relacionados à dados e tecnologia para recém-chegados à área de mídia, abrangendo desde assistentes até coordenadores; a criação de um cronograma de eventos pontuais que inspirem líderes de mídia a colaborarem para a progressão das carreiras de seus melhores profissionais; o desenvolvimento, com outra prestigiada instituição de ensino do país, de uma série de módulos de treinamento para profissionais de mídia ampliarem seus níveis de conhecimento; e a idealização e a execução, pelo Grupo de Mídia de São Paulo, de um evento inspiracional destinado à lideranças.

Uma significativa novidade é o fortalecimento em modelo digital do anuário Mídia Dados, que divulga ao mercado informações que demonstram o panorama da evolução da mídia e de seus canais de contato com os consumidores. Outra importante novidade é o desejo do Grupo de Mídia de São Paulo de expandir a sua marca para outras regiões do Brasil e de introduzir o conceito de “Grupo de Mídia para Todos”, tendo assim GM’s localizados em vários lugares do território nacional.